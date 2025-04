NordVPN è velocissima: provala ora in sconto del 73%

Se stai cercando una delle VPN più veloci sul mercato, per navigare su Internet e guardare contenuti in streaming senza interruzioni o buffering, NordVPN è la soluzione che fa al caso tuo. Alcuni test indipendenti (cioè non realizzati dalla stessa NordVPN) hanno chiarito che si tratta di uno dei servizi che garantiscono prestazioni più di alto livello nel panorama delle reti virtuali private.

Nelle prossime righe vedremo nel dettaglio come NordVPN ci riesce, ma prima vogliamo dirti che questa VPN è in offerta. Se vai sul sito ufficiale, vedrai che in questo momento tutti i piani sono in sconto del 73%, con prezzo di partenza di 3,09€ al mese.

Come NordVPN ha migliorato le proprie prestazioni

Sono diversi i fattori che contribuiscono a rendere NordVPN una delle VPN più veloci su piazza. Il primo è la rete di server globale, che assicura la connessione più veloce in qualsiasi parte del mondo. La sua infrastruttura è di oltre 7.400 server in 118 Paesi: basta scegliere la posizione preferita e NordVPN troverà il server migliore.

Altro fattore decisivo è il protocollo proprietario NordLynx: basato su WireGuard, permette di usufruire di velocità superiori. Ed è anche il top della sicurezza. E poi c’è la tecnologia SmartPlay, che combina la funzionalità DNS intelligente con la sicurzza VPN. Ciò permette di utilizzare i servizi di streaming con maggiore privacy e sicurezza, senza compromettere la velocità.

Non meno importanti sono le app leggere ed efficienti su tutte le principali piattaforme: consumano meno risorse di stema e riducono la latenza. Inoltre, NordVPN non impone limiti di larghezza di banda o velocità: quindi non rallenta la connessione.

Ribadiamo infine l’offerta: NordVPN adesso è in sconto del 73%, con prezzi che partono da 3,09€ al mese per il piano Standard. In più, puoi beneficiare di 3 mesi gratis extra. Per approfittare della promo basta andare sul sito ufficiale di NordVPN.