VPN per uno streaming senza limiti: la scelta migliore ora costa meno

Una VPN può rivelarsi fondamentale per poter accedere alle piattaforme di streaming senza limiti, soprattutto durante un viaggio all’estero. È importante, però, scegliere bene il servizio a cui affidarsi che deve poggiarsi su di un’infrastruttura con server diffuso in tutto il mondo e in grado di garantire una connessione illimitata e sempre molto veloce.

La soluzione giusta, in questo momento, è NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, grazie alla nuova promozione riservata a chi opta per il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta prevede anche 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è ora possibile scegliere la VPN giusta per lo streaming. Il servizio, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea

una connessione sempre protetta dalla crittografia e da una politica zero log

NordVPN è, quindi, la VPN giusta per lo streaming. Dopo aver attivato il servizio, basterà scaricare l’app VPN sul proprio dispositivo e poi scegliere un server situato nel Paese desiderato, per evitare blocchi geografici durante l’uso della connessione Internet.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, andando a selezionare il piano di 24mesi che aggiunge anche 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono NordVPN c’è la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” il servizio e eventualmente richiedere un rimborso integrale di quanto speso.