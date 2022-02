8€ per il gadget più famoso Xiaomi: illuminati d'immenso

Una luce notturna con sensore di movimento. Ti potrà sembrare un prodottino sciocco, ma questo di Xiaomi è un best seller e i motivi sono semplici: è fenomenale. Super compatto e intelligente, lo metti un po’ dove vuoi in casa e sai sempre di poter trovare la giusta strada senza sbattere in mobili e mobili. Con la promozione su Amazon te la porti a casa con soli 8,99€, cosa aspetti?

Luce notturna: questa di Xiaomi non ha limiti

La puoi utilizzare come vuoi, se ne hai bisogno la fissi anche al muro tanto lei ha un attacco magnetico quindi quando ti capita, la attacchi e la stacchi senza problemi. Semplicemente stupenda, la luce notturna di Xiaomi è davvero un salvavita.

Se hai bimbi piccoli o se ti capita di alzarti di notte, non devi più camminare come uno zombie per casa. Appena rileva la tua presenza si accende ed illumina l’ambiente in modo soft per non accecarti neanche una volta. Non ti preoccupare perché in ogni caso hai la possibilità di scegliere due gradazioni differenti in termini di potenza così stai a posto in qualunque situazione.

Completamente senza fili, è un piccolo lusso da avere in casa. Con il suo sensore a infrarossi non sbaglia neanche un colpo.

Acquista al volo la tua luce notturna Xiaomi su Amazon a soli 8,99€, un regalo assicurato. Con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia la ricevi senza pagare neanche un euro in più in uno o due giorni.

