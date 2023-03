Mini PC a 99 euro: SNUNMU AK3, l'affare del giorno

Le sue dimensioni estremamente compatte e il suo costo più che accessibile, soprattutto oggi grazie all’offerta Amazon in corso, non traggano in inganno: SNUNMU AK3 è un Mini PC completo e versatile, adatto a gestire le operazioni base della produttività quotidiana, lo studio, l’intrattenimento multimediale e la navigazione. In questo momento può essere tuo al prezzo di soli 99,90 euro.

99 euro per SNUNMU AK3: cosa c’è nel Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti. Troviamo il processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel HD Graphics 500 affiancato da 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati espandibile con microSD, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre monitor con risoluzione fino a 4K, porte USB 2.0 e USB 3.0, slot Ethernet e jack audio. Se vuoi conoscere altri dettagli, sono disponibili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft. In questo momento hai la possibilità di acquistare SNUNMU AK3 al prezzo di soli 99,90 euro, grazie allo sconto proposto dall’e-commerce.

Se approfitti dell’affare effettuando subito l’ordine, riceverai il Mini PC già domani: Amazon garantisce infatti la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI e la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor.

