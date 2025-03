Connessione sicura anche un viaggio all'estero: questa VPN è quella giusta

Per avere una connessione sicura, soprattutto durante un viaggio all’estero e, quindi, quando non è possibile utilizzare il Wi-Fi di casa o dell’ufficio e non si può usare la rete dati in modo completo, basta avere una VPN.

Scegliendo un servizio di questo tipo, infatti, è possibile proteggere i dati di connessione anche quando l’accesso a Internet avviene tramite una rete non sicura (come un hotspot Wi-Fi pubblico) grazie alla crittografia del traffico dati e la possibilità di utilizzo senza limiti della rete VPN.

La soluzione giusta per una connessione VPN sicura e illimitata è rappresentata da NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché affidarsi a NordVPN per una connessione sicura

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione con le seguenti caratteristiche:

la protezione del traffico dati con la crittografia per “nascondere” le informazioni trasmesse anche quando si utilizza una rete non sicura

per “nascondere” le informazioni trasmesse anche quando si utilizza una rete non sicura una politica no log per eliminare qualsiasi forma di tracciamento

per eliminare qualsiasi forma di tracciamento una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

un network di server sparso in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici online

sparso in tutto il mondo per aggirare i blocchi geografici online la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea

NordVPN è oggi un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti. Il servizio ha un costo di 3,39 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta di un servizio completo, sicuro e illimitato che, scegliendo un abbonamento di lunga durata, consente agli utenti la possibilità di abbattere il costo di utilizzo. Per attivare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.