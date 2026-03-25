Le chiamate spam non sono più un problema: Call Protection di NordVPN le può bloccare

Con NordVPN è ora possibile bloccare le chiamate spam. Si tratta di una nuova funzione integrata nell’app Android della popolare VPN che consente di rilevare e bloccare le chiamate spam in arrivo sullo smartphone.

Per utilizzare questa funzione, chiamata Call Protection, è sufficiente avere attivato un abbonamento con la VPN. Chi è già cliente NordVPN, quindi, potrà utilizzare la funzione senza costi aggiuntivi.

Per chi non ha NordVPN, invece, c’è la possibilità di attivare subito la promo in corso che taglia il prezzo del servizio fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: cosa offre la VPN oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e senza punti deboli. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento.

In aggiunta, il servizio presenta una politica no log, che assicura l’assenza di un sistema di raccolta dei dati di utilizzo durante la navigazione con rete VPN. C’è poi un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente l’aggiramento di blocchi geografici e censure online.

NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni sulla banda disponibile e include la funzione Call Protection, per l’app Android, che permette di bloccare le chiamate spam in arrivo sul proprio smartphone.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.