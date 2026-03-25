Scopri il tool che sconfigge le Chiamate Spam

Esiste un tool efficace che sconfigge le chiamate spam riducendo la tua esposizione a potenziali truffe e telemarketing selvaggio. Si chiama Incogni e promette di cancellare tutti i tuoi dati personali dal web interagendo personalmente con i broker al tuo posto. Questo riduce efficacemente qualsiasi minaccia possa arrivare dall’uso improprio delle tue informazioni sensibili come ad esempio il furto di identità. Attiva il servizio in pochi secondi.

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Riappropriati della tua privacy online con Incogni, previeni le minacce informatiche e riduci sensibilmente le chiamate spam derivate dall’uso improprio dei tuoi dati personali sfruttati dai broker. Potrai così proteggere le tue informazioni da quei criminali che ti prendono di mira con email di phishing, chiamate truffaldine e messaggi di testo fraudolenti. Proteggerai le tue informazioni che potrebbero essere sfruttate da compagnie assicurative, banche e stalker.

Impedisci di sfruttare i tuoi dati per chiamate spam e violazione dei dati

Con Incogni al lavoro per te impedisci di sfruttare i tuoi dati personali per chiamate spam e violazione dei dati. Potrai dire basta alla messa in circolazione delle tue informazioni sensibili dopo l’esposizione a seguito di una violazione di dati. Attiva il servizio in pochi secondi. Oggi è in offerta al 58% con il coupon TAXSAFE58.

Ad esempio, scegliendo il piano annuale Incogni Illimitato a soli 11,99 euro al mese, con un risparmio di 143 euro all’anno, ottieni la rimozione automatica dei dati con cancellazione di email, indirizzi e numeri ricorrenti, controllo costante delle tue informazioni sul web per intervenire ogni volta e rimozione personalizzata delle informazioni sensibili con oltre 2000 siti aggiuntivi coperti, richieste di rimozione personalizzate illimitate e assistenza telefonica in tempo reale.