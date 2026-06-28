Una VPN illimitata e veloce a 2,49 euro al mese: ecco la promo flash di Surfshark

La VPN giusta da attivare oggi è Surfshark, servizio protagonista di una promo da cogliere al volo. Il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, infatti, viene proposto con uno sconto dell’80%. Il prezzo si riduce fino a 2,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.
Perché scegliere oggi Surfshark come nuova VPN?
Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, una protezione per i propri dati quando si naviga utilizzando una rete non privata
- una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento della propria attività
- un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese
- la possibilità di utilizzare la VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
- l’accesso a servizi di sicurezza extra, come l’antivirus, scegliendo la versione One che costa 30 centesimi in più al mese
Scegliere Surfshark, quindi, significa poter contare su una VPN senza punti deboli, pensata per poter garantire una connessione veloce e sicura.
La promozione in corso in queste ore rappresenta un’occasione ottima per attivare la VPN. Il prezzo, infatti, si riduce fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi.
Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto, seguendo una veloce procedura online. Si tratta di una promo a tempo limitato, attivabile esclusivamente tramite il sito di Surfshark.