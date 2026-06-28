 Una VPN illimitata e veloce a 2,49 euro al mese: ecco la promo flash di Surfshark
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Una VPN illimitata e veloce a 2,49 euro al mese: ecco la promo flash di Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una nuova VPN illimitata dal costo di appena 2,49 euro al mese, ecco l'offerta da attivare oggi.
Una VPN illimitata e veloce a 2,49 euro al mese: ecco la promo flash di Surfshark
Sicurezza VPN
Con Surfshark è possibile accedere a una nuova VPN illimitata dal costo di appena 2,49 euro al mese, ecco l'offerta da attivare oggi.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La VPN giusta da attivare oggi è Surfshark, servizio protagonista di una promo da cogliere al volo. Il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, infatti, viene proposto con uno sconto dell’80%. Il prezzo si riduce fino a 2,49 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

surfshark-offerta-vpn-antivirus-anti-tracker-adblocker-da-2-49e-con-3-mesi-extra

Perché scegliere oggi Surfshark come nuova VPN?

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, una protezione per i propri dati quando si naviga utilizzando una rete non privata
  • una politica zero log che elimina qualsiasi forma di tracciamento della propria attività
  • un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese
  • la possibilità di utilizzare la VPN da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati
  • l’accesso a servizi di sicurezza extra, come l’antivirus, scegliendo la versione One che costa 30 centesimi in più al mese

Scegliere Surfshark, quindi, significa poter contare su una VPN senza punti deboli, pensata per poter garantire una connessione veloce e sicura.

La promozione in corso in queste ore rappresenta un’occasione ottima per attivare la VPN. Il prezzo, infatti, si riduce fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi.

Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto, seguendo una veloce procedura online. Si tratta di una promo a tempo limitato, attivabile esclusivamente tramite il sito di Surfshark.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NordVPN in offerta: -70% per il piano di 28 mesi con l'offerta di fine giugno 2026

NordVPN in offerta: -70% per il piano di 28 mesi con l'offerta di fine giugno 2026
Cloudflare vuole sostituire i CAPTCHA con i PACT

Cloudflare vuole sostituire i CAPTCHA con i PACT
Trenitalia conferma furto dei dati avvenuto ad ottobre 2025

Trenitalia conferma furto dei dati avvenuto ad ottobre 2025
Scegli sicurezza e privacy di NordVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra

Scegli sicurezza e privacy di NordVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra
NordVPN in offerta: -70% per il piano di 28 mesi con l'offerta di fine giugno 2026

NordVPN in offerta: -70% per il piano di 28 mesi con l'offerta di fine giugno 2026
Cloudflare vuole sostituire i CAPTCHA con i PACT

Cloudflare vuole sostituire i CAPTCHA con i PACT
Trenitalia conferma furto dei dati avvenuto ad ottobre 2025

Trenitalia conferma furto dei dati avvenuto ad ottobre 2025
Scegli sicurezza e privacy di NordVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra

Scegli sicurezza e privacy di NordVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra
Davide Raia
Pubblicato il
28 giu 2026
Link copiato negli appunti