A Casa Tutti Bene: guarda la stagione 2 in streaming

È finalmente disponibile la stagione 2 di A Casa Tutti Bene, la serie diretta da Gabriele Muccino, reboot del film omonimo uscito nel 2018: la puoi guardare in streaming su NOW. La storia riprende dalle vicissitudini dei protagonisti che la animano: Carlo alle prese con vita familiare e progetti imprenditoriali, Paolo e Olivia invischiati in una battaglia legale, Sara e i suoi amori, la nuova vita di Alba.

A Casa Tutti Bene, stagione 2: guardala in streaming

La famiglia Ristuccia si trova nuovamente a dover fare i conti con il suo passato, fatto di intrighi e segreti. Non anticipiamo troppo per non correre il rischio di inciampare in spoiler e rovinare la sorpresa. Di seguito una breve sinossi condivisa da Sky e il trailer che introduce quanto accadrà.

Al centro della storia c’è sempre la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro.

La stagione 2 di A Casa Tutti Bene è composta da otto episodi in totale. Riconfermato il cast già visto, mentre sono da segnalare alcune new entry. Tra gli attori figurano dunque Laura Morante, Francesco Scianna, Silvia D’Amico, Simone Liberati, Euridice Axen, Antonio Folletto, Paola Sotgiu, Valerio Aprea, Alessio Moneta, Emma Marrone, Milena Mancini, Maria Chiara Centorami, Marianna Falace, Eugenia Costantini, Federico Ielapi, Marco Rossetti, Tom Leeb, Camilla Semino Favro, Yan Tual e Filippo Valle.

Scegliendo di sottoscrivere un abbonamento a NOW Cinema Entertainment (a soli 3 euro) si ha accesso a un enorme catalogo di contenuti in streaming. Ci sono anche serie come The Last of Us, film come Elvis e show come la nuova edizione di Pechino Express.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.