A chi rivolgersi per un piano pensione?

Chi è interessato a sapere come funziona il PIP (Piano Individuale Pensionistico), deve sapere che il suo funzionamento è molto semplice. Un piano pensione non è altro che una forma di pensione integrativa offerta ai lavoratori dalle compagnie assicurative.

La compagnia di assicurazione gestisce gli importi che sono stati versati dall’assicurato tramite un patrimonio separato, che viene attentamente gestito. Al momento della stipula del contratto, il contraente sceglie quanto versare periodicamente, importo che può essere modificato in seguito.

Se l’assicurato aderisce al PIP da almeno cinque anni, al momento del pensionamento può ricevere il capitale sotto forma di rendita o di quota delle somme versate.

Ci sono tante compagnie che offrono piani individuali pensionistici, scegliere non è affatto semplice. Un’ottima e valida soluzione è Moneyfarm, consulente per gli investimenti online e una delle più grandi società di gestione patrimoniale digitale in Europa.

Piano pensione: come funziona con Moneyfarm

Il piano pensione di Moneyfarm è un Piano Individuale Pensionistico che integra la pensione statale. Si tratta di una soluzione flessibile e fiscalmente agevolata che consente di pianificare il proprio futuro e di proteggere il proprio tenore di vita senza preoccupazioni grazie a un piano di investimento personalizzato.

Il piano pensionistico di Moneyfarm è stato istituito da Allianz Global Life, ma viene gestito interamente dal team di gestione di Moneyfarm e distribuito da Moneyfarm Insurance.

I vantaggi di questo piano sono:

Fiscalità efficiente: i premi versati sono completamente deducibili fino a 5.164,57 euro all’anno e si può ottenere un bonus fiscale fino al 34% se si decide di versare il TFR.

Trasparenza: la pensione è sempre a portata di mano, garantendo al cliente il controllo in tempo reale della performance del suo capitale.

Flessibilità: non ci sono limiti alla frequenza o all’importo dei contributi che si possono versare e non ci sono commissioni di contribuzione, per cui siete il cliente è libero di pianificare i suoi contributi.

Sicurezza: la pensione è un bene separato e indipendente dalla società finanziaria, che garantisce la piena integrità dei fondi versati.

Un Piano Individuale Pensionistico con Moneyfarm si può aprire entrando in questa pagina e cliccando su “Apri un piano”.

