A Natale regala la cultura: 41 corsi di lingua al 95% di sconto

Non sai cosa regalare a Natale? Lascia perdere i classici pensieri “scontati”: sotto l’albero scegli, invece, di mettere la cultura. Magari sotto forma di corsi di lingua. Conoscere una lingua straniera, si sa, è una competenza utilissima nella vita di tutti i giorni come nel mondo del lavoro. Se vuoi regalare il massimo, dai un’occhiata a questa promozione lanciata da Mondly: potrai ottenere oltre 1000 euro di sconto sull’accesso a vita a tutti i 41 corsi di lingua straniera incluse nella piattaforma.

Perché Mondly? Scopri il suo metodo di apprendimento esclusivo

Conoscere una (o più) lingue straniere è un plus da non sottovalutare, in grado di arricchire profondamente il bagaglio culturale di una persona. Mondly offre a chiunque l’opportunità di costruire competenze linguistiche pratiche in qualsiasi contesto, passare da livello base a fluente velocemente e iniziare a parlare già dal primo giorno.

Come? Grazie al “metodo Mondly”. Che gli è perfino valso diversi riconoscimenti, tra cui “App dell’anno” da Facebook, “Migliore nuova app” da Apple e una citazione da Forbes. Ciò che Mondly fa è combinare lezioni brevi ma efficaci, combinate a conversazioni con riconoscimento vocale: ciò permette di imparare molto più velocemente – e facilmente – rispetto alle classiche tecniche a ripetizione continua proposte dalla concorrenza.

Oltre trecento lezioni, distribuite in cinquanta argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e mensili. In ben 41 lingue diverse, dalle più classiche come inglese e francese a quelle meno diffuse, come giapponese, coreano e persiano. È possibile seguire anche le lezioni nella propria lingua madre: l’utente non è obbligato a partire dall’italiano.

Regala (o regalati) l’accesso a vita alla cultura delle lingue: con Mondly Premium scordi abbonamenti e costi nascosti, paghi una volta per non dover pagare mai più e accedere per sempre a tutti e 41 i corsi di lingua. Avrai inclusi anche tutti gli aggiornamenti futuri della piattaforma, oltre agli esclusivi Mondly Kids per i più piccini e Mondly AR per chi ama la realtà aumentata. A questo link puoi accedere alla speciale promozione, che ti permette di risparmiare ben il 95% sul prezzo di listino.

