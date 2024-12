A Natale regalati Apple Music gratis per 3 mesi

Natale è uno dei periodi dell’anno più speciali per ascoltare la musica, non solo per l’atmosfera in sé ma anche per il tanto tempo libero a propria disposizione. A questo proposito ti vogliamo segnalare la possibilità di provare gratis per 3 mesi Apple Music, il servizio streaming musicale di Apple con oltre 100 milioni di brani disponibili.

Canzoni senza pubblicità, audio spaziale, definizione lossless, concerti live in esclusiva, interviste e quant’altro: sono alcuni degli elementi cardine dell’esperienza offerta dall’app di musica della casa di Cupertino, che permette di ascoltare i propri brani preferiti ovunque ci si trovi, anche offline.

Per attivare 3 mesi gratuiti è sufficiente essere nuovi clienti e collegarsi a questa pagina del sito Apple.

Apple Music gratis per 3 mesi a Natale

Per le feste di Natale Apple ha deciso di fare un regalo inaspettato ai nuovi iscritti di Apple Music: se è la prima volta che ci si iscrive al servizio, infatti, si ricevono 3 mesi di Apple Music gratis, poi il costo passa a 10,99 euro al mese. Fino a ieri, invece, il periodo di prova della durata di 90 giorni era disponibile esclusivamente con l’acquisto di un dispositivo idoneo.

A rendere così speciale Apple Music è la qualità audio, superiore alla media rispetto agli altri servizi streaming analoghi, grazie all’adozione dell’audio spaziale e la definizione lossless, che portano l’esperienza di ascolta ad un livello superiore.

Ci sono poi tante funzionalità extra, come ad esempio Apple Music Sing, che consente di visualizzare in tempo reale il testo della canzone mentre la si ascolta. Con questa funzione, chiunque può trasformare i propri pomeriggi in ore e ore di karaoke insieme ai propri amici.

