A Natale scegli ITA Airways e vola in Italia (nel 2025) da 45 euro

Se non sai cosa regalare a Natale, scegli ITA Airways: grazie alla promozione in corso, attiva fino al 27 dicembre, puoi volare in Italia a partire da soli 45 euro (solo andata), per viaggi tra gennaio e giugno 2025. Un’ottima occasione per regalare (o regalarti, perché no), un viaggio verso alcune delle più belle destinazioni italiane.

Biglietti ITA Airways da 45 euro: ecco la promo

La promozione lanciata dalla compagnia di bandiera è attiva soltanto per pochi giorni, fino al 27 dicembre. Sono diverse le destinazioni italiane tra cui scegliere: Milano, Roma, Palermo, Torino, Venezia, Bari e Reggio Calabria, tanto per citarne alcune.

I biglietti aderenti alla promozione ITA Airways sono disponibili in classe Economy, che include un bagaglio a mano con un accessorio e, scegliendo l’opzione Economy Classic, anche un bagaglio in stiva senza costi aggiuntivi.

Il periodo di viaggio dovrà invece essere compreso tra il 13 gennaio e il 30 giugno 2025. È il momento migliore per risparmiare, dal momento che i biglietti partono da soli 45 euro, riferito alla sola andata. Ipotizzando un prezzo simile anche per il ritorno, sarà possibile viaggiare andata/ritorno a meno di 100 euro.

Ricorda: la promozione ITA Airways è attiva ancora per pochi giorni, fino al 27 dicembre. Puoi approfittarne acquistando il tuo biglietto online, attraverso il sito web della compagnia. Il totale complessivo dei posti disponibili in offerta è di 62 mila: il nostro consiglio è di approfittarne prima che vadano esauriti, per risparmiare sul tuo prossimo viaggio o per fare un regalo (sicuramente gradito) a un amico o un parente che ama viaggiare.