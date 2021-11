Abask HUB USB-C: l'HUB che ha tutto a meno di quello che pensi

Ormai disporre di un HUB USB è indispensabile per chiunque possieda un ultrabook o un MacBook. Per questa ragione oggi ti riportiamo un’ottima offerta su un HUB dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: l’Abask HUB USB-C 8 in 1. Si tratta della soluzione perfetta per espandere significativamente la connettività del tuo PC ad un prezzo decisamente contenuto: solo 38,24 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Abask 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello a cui ormai la maggior parte di questi prodotti ci hanno abituato, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. Questa fornisce robustezza, leggerezza e una migliore dissipazione del calore prodotto. Non manca, infatti, la tradizionale porta USB Type-C con il supporto al Power Delivery. Questa consente di ricaricare il laptop ed eventuali dispositivi mobili collegando l’alimentatore direttamente all’HUB. Presente anche l’immancabile uscita HDMI con cui collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente sono presenti le porte USB di tipo A per il collegamento di periferiche esterne o accessori. A tal scopo, l’HUB ne offre ben tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Decisamente utile la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni dalla rete fissa attraverso il collegamento via cavo. Chiude un lettore di schede capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Un’aggiunta indispensabile per chi utilizza questo tipo di supporti quotidianamente come fotografi e videografi. Nel complesso, non manca assolutamente nulla di ciò che serve per migliorare in maniera sensibile la propria produttività dai dispositivi portatili.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’Abask HUB USB-C 8 in 1 è disponibile su Amazon a soli 38,24 euro, per un rapporto qualità/prezzo davvero interessante.