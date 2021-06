Abatjour e caricatore, la soluzione definitiva (-40%)

Se non è la soluzione definitiva per il tuo comodino, poco ci manca. La soluzione “1 By One“, infatti, mette assieme in modo intelligente una luce notturna portatile e un caricatore wireless, ossia esattamente quel che può servire di notte di fianco al proprio letto. L'idea guadagna oggi la vetrina di Amazon grazie ad uno sconto nascosto del 40% che si può sbloccare semplicemente con un click per l'accettazione del coupon: il dispositivo è dunque accessibile con appena 11,94 euro, una cifra decisamente ridicola per l'utilità che si concentra in un solo strumento.

Due in uno:

una piccola abatjour dalla luce velata, per la quale si può calibrare la temperatura del colore e che diventa portatile staccandola semplicemente dalla propria base. Questo semplice elemento la rende utile per leggere un libro prima di dormire, per alzarsi la notte senza accendere altre luci, per rovistare in un armadio senza svegliare nessun altro (l'apposito gancio posteriore ha questa specifica utilità);

dalla luce velata, per la quale si può calibrare la temperatura del colore e che diventa portatile staccandola semplicemente dalla propria base. Questo semplice elemento la rende utile per leggere un libro prima di dormire, per alzarsi la notte senza accendere altre luci, per rovistare in un armadio senza svegliare nessun altro (l'apposito gancio posteriore ha questa specifica utilità); un piano per il caricamento wireless del proprio smartphone: è sufficiente appoggiarlo prima di andare a letto per trovarselo al 100% al mattino.

Il valore del caricatore sta tutto nell'intelligente approccio al contesto al quale è dedicato: permette di avere ciò che serve quando serve, a portata di mano, facendo leva sulle potenzialità della carica wireless. E tutto ciò in appena 11,94 euro con un semplice click.