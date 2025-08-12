Abbina al tuo smartphone OnePlus le Nord Buds 3 Pro a soli 56€, occasione

Se hai uno smartphone OnePlus o molto più semplicemente Android, non perdere l’occasione di abbinare un paio di auricolari Bluetooth del calibro delle Nord Buds 3 Pro. Geniali, comodo e con un suono che ti teletrasporta nel pieno dell’azione ogni volta che premi play. Sono economiche, ma è tutto merito dello sconto su Amazon. Mettile in carrello a soli 56,05 euro anziché 79 euro e non perdere neanche un secondo.

Le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono auricolari Bluetooth con tutte le caratteristiche che stai cercando. Quali? Naturalmente audio di qualità elevata, tanta autonomia e funzioni aggiuntive di cui non fare a meno. Sono disponibili in colorazione Nero Stellato e sono pronte per essere abbinate al tuo smartphone o al tuo laptop con una sola mossa. Tutto merito della connessione stabile e a bassa latenza. Per quanto riguarda il loro design, invece, sono di tipologia in ear e in confezione ti vengono date diverse punte auricolari così le abbini alle tue esigenze e ottieni un’esperienza su misura. Stabili, leggere e comode per indossarle sempre e comunque.

La vera differenza, tuttavia, la fanno le tecnologie integrate al loro interno. Ad esempio hai a disposizione dei driver con diaframma titanizzato da 12,4mm che rendono l’audio un vero e proprio spettacolo. Non solo senti i brani così come sono stati pensati dai tuoi artisti preferiti ma sfruttando la riduzione del rumore attivo ibrido da 49 DB hai anche un risultato puro. Questa seconda funzione ti torna utile anche in chiamata dove usi i microfoni per comunicare chiaramente con chi si trova dall’altra parte della cornetta. Completa l’esperienza una batteria da 44 ore con custodia di ricarica che ha la ricarica istantanea. Cosa significa? Basta collegarle alla corrente per 10 minuti per ottenere 11 ore di ascolto aggiuntivo.

Non perdere di vista le OnePlus Nord Buds 3 Pro a soli 56,05 euro su Amazon con lo sconto in corso.