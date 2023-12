Abbinare una VPN allo streaming, ecco perché conviene

Ti capita spesso di guardare un contenuto sulla tua piattaforma preferita e questo si blocca o perde di qualità l’immagine? Purtroppo è una situazione comune che colpisce molti utenti. Non importa la connessione dati che hai. In certi momenti della giornata il traffico intenso può fare brutti scherzi. A volte sono gli stessi ISP a limitare la larghezza di banda. Come risolvere questi due problemi? Abbina una buona VPN al tuo streaming.

Attivando NordVPN, oggi in offerta speciale, ti assicuri una connessione dati sempre ottimizzata nonostante traffico dati o ISP. Il primo vantaggio di questo servizio è che fornisce un’app per ogni sistema operativo, anche Smart TV e router. In questo modo sei coperto su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, ha a disposizione oltre 5900 server di sua proprietà.

Ciò vuol dire che, rispetto ad altre VPN, aggiorna personalmente i suoi server per garantirti uno streaming sempre all’altezza della situazione. Ovviamente nulla fa miracoli, ma la sua tecnologia è in grado di migliorare notevolmente la situazione. Se non altro potrai evitare, quasi per sempre, buffering, disconnessioni e immagini “sgranate”.

VPN per lo streaming? Scegli NordVPN

Se sei un appassionato di streaming live e on demand devi assolutamente avere come VPN NordVPN, ora in offerta speciale. Tra l’altro questo è il futuro dell’intrattenimento, quello comodo che ti permette di vedere ciò che vuoi quando vuoi, sia a casa che in viaggio. Ma come agisce questa funzionalità?

Semplice, tutti i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata che garantisce una connessione stabile e fluida. In pratica, essendo anche ottimizzati in maniera specifica, alcuni server sono in grado di assicurarti uno streaming senza buffering, anche in qualità 4K Ultra HD. Ottimo anche per il gaming per ridurre al minimo la latenza durante il gioco online.

Per quanto riguarda gli ISP, puoi dire addio al problema. Grazie al tunnel criptato, dove viene incanalata la tua connessione dati, niente e nessuno potrà più risalire a te tramite le informazioni in entrata e in uscita. Inoltre, ogni server fornisce al tuo dispositivo un Indirizzo IP e una Posizione Virtuale differenti da quelli reali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.