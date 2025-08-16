Abbonamento annuale DAZN con TIMVISION: il calcio costa meno e godi di più

Se ami il calcio, questa è l’occasione che aspettavi. Con TIMVISION puoi avere tutta la Serie A TIM su DAZN ad un prezzo che ti fa davvero esultare. La nuova offerta, pensata per i veri tifosi, ti permette di seguire ogni gol, ogni emozione e ogni sfida del campionato con un vantaggio economico che non passa inosservato.

Risparmia 120€ con l’abbonamento annuale

Il bello non è solo guardare le partite in diretta, ma farlo sapendo di risparmiare. Con il piano da 12 mesi di TIMVISION + DAZN hai l’accesso a tutta la Serie A e ti tieni in tasca ben 120€ in più rispetto all’abbonamento mensile. Un vantaggio concreto che ti permette di vivere la stagione calcistica senza pensieri, con la certezza di aver fatto la scelta giusta.

Con DAZN non ti perdi nemmeno un istante del campionato italiano. Ogni giornata porta con sé match imperdibili, derby ad alta tensione, sfide salvezza decisive e grandi classici che fanno la storia del calcio. Se vuoi un’esperienza ancora più completa, c’è anche il piano DAZN Full, che ti consente di guardare le partite su due dispositivi contemporaneamente in case diverse. Perfetto per chi vuole condividere l’abbonamento con un familiare o un amico, senza rinunciare alla qualità e alla libertà di visione. Con questa offerta non solo ti assicuri tutto il calcio della Serie A TIM, ma lo fai risparmiando e con la comodità di una gestione semplice, chiara e senza sorprese. È la soluzione ideale per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto della stagione, dalla prima giornata fino allo sprint finale. Con TIMVISION e DAZN, il calcio entra a casa tua nel modo più conveniente e spettacolare possibile. La prossima stagione non sarà solo da vivere: sarà da godersi al massimo.