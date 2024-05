Abbonamento biennale Surfshark One: promo con l’83% di sconto

Se pensi di dover spendere un patrimonio per navigare online in maniera sicura e anonima, ripensaci. Con l’abbonamento biennale a Surfshark One, non solo risparmi, ma proteggi i tuoi dispositivi da virus e malware ad un prezzo ridicolo. Adesso, la promozione offre lo sconto dell’83% e tre mesi gratuiti, tutto a soli 2,69 euro al mese. Un bel risparmio, non credi?!

Quello che rende Surfshark One un’offerta imbattibile è la sua completezza. Non serve scaricare mille programmi diversi: qui trovi tutto in uno. Ad esempio, il pacchetto include la possibilità di scansionare i file durante i download per evitare minacce nascoste. Non parliamo poi della protezione per la webcam, che impedisce accessi non autorizzati.

Abbonamento biennale Surfshark One: sicurezza senza fronzoli

Cosa ottieni con il pacchetto Surfshark One? Un antivirus sempre aggiornato contro i nuovi virus e una VPN che ti permette di navigare senza essere tracciato. E se pensi che la VPN rallenti la connessione, può stare tranquillo: larghezza di banda e velocità illimitate sono garantite.

Inoltre, il browser Surfshark Search ti consente di navigare senza fastidiose pubblicità o tracker, mentre Surfshark Alert ti tiene informato su eventuali fughe di dati personali. E non possiamo non menzionare Alternative ID, lo strumento per generare nuove identità online. Perfetto quando serve creare un account senza dare i tuoi dati reali.

Dunque, perché restare nell’incertezza quando puoi ottenere tutto questo con l’abbonamento biennale a Surfshark One? La protezione totale dei tuoi dispositivi e la tua privacy online non sono mai state così economiche e accessibili. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di risparmiare e proteggerti a soli 2,69 euro al mese. Abbonarsi è talmente conveniente che sembra quasi rubare!