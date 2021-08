Ableton Live, dalla creatività al sound: guida completa

La creatività non basta. Così come non bastano il gusto, l'orecchio, la sensibilità. Non basta avere qualcosa da dire e la pulsione a portarlo in musica. Se non si ha piena padronanza dello strumento tecnico, è inutile avere qualunque di questa dote, perché non ci sarà la possibilità di esprimere quel che nella mente sta prendendo forma. A differenza di un tempo, però, oggi ci sono strumenti tanto complessi quanto incredibili per consentire a chiunque di creare musica, produrla, darle forma e portarla su piattaforme ove chiunque potrà ascoltarla – e chissà, apprezzarla. Ma non ci improvvisa.

Conosci Ableton Live? Dovresti.

Guida all'uso di Ableton Live

Ableton Live è il software di riferimento per molti musicisti che, anche solo con conoscenze base, hanno la possibilità di dar forma alle prime idee musicali fino ad ottenere risultati professionali. Per imparare ad utilizzare questo strumento è oggi a disposizione il corso del produttore musicale Crisòbal Saavedra: 42 videolezioni on-demand (6 ore e 49 minuti in tutto) al costo di soli 9,90 euro grazie allo sconto del 75% che la piattaforma Domestika mette a disposizione.

Il corso si divide in cinque macroaree:

conosci l'interfaccia del software clip audio ed effetti strumenti, effetti e clip MIDI preparazione e registrazione della sessione Vista arrangement: impostazione, editing, registrazione e rendering

Se la tua voglia di esprimere emozioni in musica si ferma davanti a 9,90 euro, allora probabilmente non c'è abbastanza forza in quel che la tua mente sta mettendo assieme nel silenzio. Se invece la voglia è di andare oltre, dotarti di un primo strumento di lavoro e dar forma alla creatività che senti dentro, ecco che il corso è un primo passo verso le competenze necessarie.

Come aprire un portone e iniziare una strada nuova: alza il volume, presto avrai qualcosa da far ascoltare.