Accedi a Babbel A VITA: 60% di sconto, paghi solo una volta

Se c’è mai stato un momento perfetto per imparare una nuova lingua, è proprio ora. Perché? Con l’offerta limitata di Babbel, puoi accedere a un mondo di possibilità linguistiche con sconti imperdibili fino al 60% sul piano LIFETIME, ovvero a vita e senza abbonamento.

Tutti i piani Babbel in offerta

Conoscere una nuova lingua non solo ti apre le porte verso nuove culture e opportunità di lavoro, ma ti permette anche di connetterti davvero con le persone del posto ovunque tu vada. Questo è proprio lo scopo di Babbel.

Ecco i tre piani in offerta disponibili:

25% DI SCONTO: per coloro che vogliono testare le acque, c’è un piano di 6 mesi con un risparmio del 25%. Per soli 8,99 euro al mese, avrai accesso illimitato per 6 mesi a lezioni, giochi e podcast in una lingua. Un investimento minimo per un grande risultato; 50% DI SCONTO: se sei pronto a impegnarti a lungo termine, il piano di 12 mesi è la scelta perfetta. Con un incredibile sconto del 50%, pagherai solo 5,99 euro al mese per un totale di 71,88 euro all’anno. Accesso illimitato per 12 mesi a tutte le risorse linguistiche di Babbel; 60% DI SCONTO: per coloro che vogliono fare un investimento unico per il loro futuro linguistico, c’è il piano a vita. Con il 60% di sconto, pagherai solo 239,99 euro per un accesso illimitato a lezioni, giochi e podcast in 14 lingue per sempre. È l’opportunità della vita per imparare più lingue e aprirti a un mondo di possibilità.

Ma Babbel è molto di più. Con la Babbel App studi in modo flessibile e modulabile in base ai tuoi impegni. Le lezioni sono basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici. Inoltre, l’app ti aiuta a creare una routine di studio efficace e adatta al tuo livello. Per coloro che cercano un approccio più personalizzato, c’è Babbel Live: videolezioni online con insegnanti esperti e qualificati.

Amplia i tuoi orizzonti con Babbel: ottieni fino al 60% di sconto, anche sul piano A VITA che ti permette accesso illimitato e per sempre a tutti i contenuti e strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.