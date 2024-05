Il sito perfetto per tenere impegnati i tuoi bimbi durante l'estate

Con l’estate alle porte, molti genitori sono alla ricerca di attività educative e divertenti per tenere impegnati i propri figli. Se stai cercando una soluzione che combini apprendimento e divertimento, Novakid potrebbe essere la risposta perfetta.

Novakid è una scuola di inglese online pensata appositamente per bambini, offrendo un approccio innovativo e coinvolgente all’apprendimento della lingua. Puoi effettuare, senza alcun impegno, una lezione di prova richiedendola online.

Quali vantaggi offre Novakid?

Novakid è un sito che offre corsi di inglese online per bambini, adattando il programma didattico alle esigenze di ciascun alunno. Grazie a un quiz iniziale, la piattaforma è in grado di personalizzare l’esperienza didattica, garantendo così che ogni bambino riceva l’attenzione e il supporto necessari per progredire al meglio.

La scuola Novakid si distingue per il suo metodo di insegnamento completamente immersivo. Durante le lezioni, i bambini comunicano esclusivamente in inglese, favorendo un’apprendimento naturale e intuitivo della lingua. Le lezioni si svolgono in modo ludico, utilizzando fumetti, mini-giochi e tour virtuali per mantenere alta l’attenzione e l’interesse dei piccoli studenti.

Le lezioni, che si svolgono completamente online, durano circa 40 minuti e sono strutturate in modo tale da massimizzare l’efficacia dell’apprendimento. Il team è composto da oltre 2.700 insegnanti certificati e qualificati. Ogni insegnante deve possedere un certificato professionale e almeno un anno di esperienza nell’insegnamento dell’inglese ai bambini. Inoltre, la pronuncia è accuratamente valutata per garantire che non ci siano accenti marcati.

Novakid offre lezioni sia con insegnanti certificati fluenti in inglese che con insegnanti madrelingua certificati. Ecco i dettagli dei costi:

Standard, con insegnanti certificati che parlano inglese fluentemente

6 mesi a partire da 10,23 euro a lezione

12 mesi a partire da 9,92 euro a lezione

Premium: lezioni con insegnanti d’inglese madrelingua e certificati

6 mesi a partire da 16,74 euro a lezione

12 mesi a partire da 16,24 euro a lezione

Novakid è un’ottima opportunità per tenere impegnati i tuoi figli e, al tempo stesso, permettere loro di imparare una competenza che gli sarà utile per tutta la vita. Richiedi oggi stesso una lezione di prova e scopri il programma didattico più adatto a tuo figlio.