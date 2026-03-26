Impara una nuova lingua al 50% di sconto con la promo Babbel

L’occasione che aspettavi per imparare una nuova lingua: per un periodo di tempo limitato, tutti i nuovi utenti possono sottoscrivere il piano individuale da 12 mesi con uno sconto del 50%. Si parla di soli 7,99 euro al mese per accedere a tredici corsi di lingua, studiati da esperti, che ti permetteranno di imparare a parlare in una nuova lingua per davvero.

50% di sconto sul piano annuale per imparare le lingue

Babbel propone diverse opzioni di abbonamento: c’è il piano da 3 mesi a partire da 15,99 euro al mese; quello da 6 mesi a 11,99 euro al mese. La proposta più conveniente rimane però il piano individuale da 12 mesi, al momento in offerta a 7,99 euro al mese (totale: 95,88 euro), grazie al 50% di sconto. È disponibile anche un abbonamento a vita che, con un solo pagamento, ti permette di accedere per sempre a tutte le risorse.

La piattaforma supporta tredici lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano. Sono già 25 milioni gli utenti che si sono affidati alla piattaforma e il 92% – spiegano da Babbel – ha confermato di aver migliorato le proprie competenze in soli due mesi.

Quello proposto da Babbel è un vero e proprio percorso che combina diverse attività: lezioni interattive, podcast e giochi, insieme, creano un’esperienza coinvolgente che ti permetterà di immergerti a 360° non solo nella lingua che vuoi imparare, ma anche nella cultura che la circonda.

Alla base c’è il cosiddetto “Metodo Babbel”, un modello sviluppato da oltre 150 esperti in didattica che fa della ripetizione intelligente e dell’uso contestuale delle parole il suo focus. Le lezioni sono infatti pensate per facilitare la memorizzazione e l’uso naturale della lingua, così che l’utente possa acquisire più sicurezza sulla comunicazione. È pertanto adatto anche per chi parte da zero.

Non perdere la promo Babbel: se sei un nuovo utente, non puoi non approfittare del 50% di sconto sul piano individuale 12 mesi, che ti permette di accedere a una delle lingue disponibili per un anno a 7,99 euro al mese. La promozione è disponibile solo per un periodo di tempo limitato.