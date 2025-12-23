Active Powered: diventa un professionista certificato di ActiveCampaign e marketing automation

La certificazione Active Powered è pensata per freelance e agenzie che lavorano o vogliono iniziare a lavorare con ActiveCampaign, una delle piattaforme di marketing automation più utilizzate al mondo. Grazie a questo percorso formativo è possibile acquisire competenze avanzate e dimostrabili, ottenere maggiore visibilità sul mercato e diventare partner certificati Active Powered, uno dei principali partner ActiveCampaign a livello mondiale.

ActiveCampaign si è affermata in breve tempo come soluzione completa per chi desidera gestire strategie di marketing integrate e complete. Permette infatti di personalizzare l’email marketing in base agli obiettivi di business, coordinare attività multicanale, gestire e segmentare il pubblico, monitorare le interazioni degli utenti e integrare centinaia di applicazioni esterne. Con l’aiuto dell’Active Intelligence elimina i passaggi più ripetitivi e lascia spazio ad un lavoro più incentrato su creatività e competenza. Diventa così uno strumento essenziale per far crescere la base dei propri clienti e migliorare i risultati di campagne e iniziative di comunicazione.

Ma perché certificarsi con Active Powered? Maggiore credibilità sul mercato, visibilità e più opportunità di guadagno sono solo alcune delle ragioni per sfruttare questa opportunità. La certificazione Active Powered non riguarda però soltanto ActiveCampaign, è una certificazione in automation marketing con cui acquisire sia una conoscenza di ActiveCampaign a livello professionale che la capacità di implementare strategie di automation marketing in ogni loro aspetto.

Una formazione completa su ActiveCampaign e automation marketing

Dal 2016 Active Powered è il punto di riferimento italiano per ActiveCampaign, con oltre 1.500 clienti e una rete consolidata di agenzie e professionisti che lo rendono il 1° rivenditore di ActiveCampaign in Italia. Ottenere la certificazione significa entrare a far parte di questa rete, comparire nella directory ufficiale dei partner e poter offrire ai propri clienti un livello di competenza riconosciuto e certificato. Non si tratta solo di dimostrare familiarità con la piattaforma, ma di acquisire la capacità di gestire in autonomia progetti complessi di marketing automation senza dover delegare alcun compito a figure esterne.

La certificazione affronta uno dei problemi più comuni per chi lavora nel marketing: la carenza di competenze orizzontali. Diverse agenzie e professionisti possiedono conoscenze verticali molto specifiche ma non sempre riescono a sviluppare una strategia di automazione completa. Per questo motivo il percorso formativo proposto non si limita ad un approfondimento dedicato all’utilizzo di ActiveCampaign. Insegna per esempio a configurare correttamente i DNS, ad integrare CRM e applicazioni di terze parti, a progettare customer journey efficaci e a realizzare email strutturate e funzionanti. Alla fine del percorso è previsto un esame: superarlo consente di ottenere un attestato e il badge ufficiale “Active Powered Certified“, risultati che proveranno in modo chiaro il livello di professionalità acquisito.

I benefici della certificazione Active Powered

Diventare un partner certificato porta dei vantaggi concreti e spendibili sul mercato. Le competenze acquisite aumentano la credibilità e aprono la strada a nuove collaborazioni grazie alla visibilità offerta dalla rete Active Powered. La certificazione consente inoltre di restare costantemente aggiornati sulle novità del settore attraverso webinar e materiali esclusivi, di ricevere supporto dedicato da parte di consulenti esperti e di partecipare ad eventi riservati che favoriscono il networking con altri professionisti. Nel dettaglio, conseguendo la certificazione sarà possibile ottenere anche:

una maggiore autorevolezza , con competenze certificate e facilmente dimostrabili nell’ambito della marketing automation con ActiveCampaign;

, con competenze certificate e facilmente dimostrabili nell’ambito della marketing automation con ActiveCampaign; più visibilità e opportunità di acquisire nuovi clienti entrando a far parte di una rete che oggi conta oltre 1.500 realtà attive;

e opportunità di acquisire nuovi clienti entrando a far parte di una rete che oggi conta oltre 1.500 realtà attive; aggiornamenti costanti su novità, strumenti e strategie per mantenere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza;

su novità, strumenti e strategie per mantenere un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza; il supporto di un consulente dedicato , sempre disponibile a fornire consigli pratici e soluzioni mirate;

, sempre disponibile a fornire consigli pratici e soluzioni mirate; la possibilità di generare maggiori entrate collaborando con i clienti già attivi sulla piattaforma;

collaborando con i clienti già attivi sulla piattaforma; l’accesso a offerte , promozioni e ad iniziative esclusive riservate ai partner;

, e ad esclusive riservate ai partner; la partecipazione ad eventi offline organizzati da Active Powered, con biglietti ed ingressi gratuiti agli eventi partner;

offline organizzati da Active Powered, con biglietti ed ingressi gratuiti agli eventi partner; l’opportunità di entrare in una community riservata di professionisti con cui fare networking e creare nuove collaborazioni.

Il percorso formativo: come ottenere la certificazione

Il percorso di certificazione sarà fruibile in lingua italiana ed è stato pensato per agenzie e freelance che operano con regolare partita IVA. Per potervi accedere è necessario disporre inoltre di un account ActiveCampaign attivo tramite Active Powered. Al termine del percorso, chi supererà l’esame riceverà un attestato ufficiale e il badge “Active Powered Certified” da utilizzare nelle proprie comunicazioni e sui canali social.

Come anticipato, non si tratta soltanto di una certificazione sull’uso di ActiveCampaign: il percorso copre l’intero ambito della marketing automation fornendo competenze avanzate sia sull’utilizzo della piattaforma che sulla progettazione e realizzazione di strategie, dall’analisi iniziale fino alla fase di implementazione tecnica. La validità della certificazione è di due anni, al termine dei quali è previsto un corso di aggiornamento per il rinnovo valido per un ulteriore biennio.

L’iscrizione include l’accesso a materiale didattico, contenuti riservati alle agenzie certificate ed esame finale. In caso di esito negativo, la prova può essere ripetuta una seconda volta senza costi aggiuntivi. Se anche la seconda sessione non dovesse andare a buon fine, sarà necessario acquistare un nuovo ticket d’esame ad un prezzo ridotto rispetto all’intero percorso di certificazione.

Nell’offerta di Active Powered sono compresi inoltre aggiornamenti continui attraverso webinar mensili, dedicati non solo all’evoluzione della piattaforma ActiveCampaign ma anche a temi legati al business e alla marketing automation, con approfondimenti guidati da professionisti del settore.

Conclusioni

La certificazione Active Powered è pensata per freelance e agenzie che già utilizzano ActiveCampaign o che desiderano iniziare a farlo. ActiveCampaign è infatti una delle piattaforme di marketing automation più complete e diffuse a livello internazionale. Il percorso, per imprenditori e dipendenti, è offerto dal primo rivenditore ufficiale di ActiveCampaign in Italia, una realtà che oggi collabora con oltre 1.500 clienti attivi e centinaia di professionisti e agenzie partner. Conseguire la certificazione significa entrare nella directory dei consulenti qualificati di Active Powered, aumentare le possibilità di acquisire nuovi clienti e ottenere un riconoscimento delle proprie competenze grazie ad un attestato e a un badge ufficiale.

L’obiettivo del programma è quello di arricchire le skill di imprenditori e collaboratori, andando oltre l’uso della piattaforma per fornire conoscenze orizzontali e strategie avanzate di automation marketing. Superato l’esame finale sarai in grado di utilizzare ActiveCampaign in modo più professionale, di gestire in autonomia la maggior parte delle attività per i i tuoi clienti e di accedere a una rete di aziende sempre alla ricerca di esperti capaci di guidarle nel raggiungimento dei loro obiettivi di marketing.

In collaborazione con Active Powered