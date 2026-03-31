Babbel in offerta: il piano di abbonamento da 12 mesi è in sconto del 50%

Nuova offertona Babbel per chi vuole imparare le lingue in modo immediato ed efficace: 50% di sconto sul piano da 12 mesi. Il prezzo crolla così a soli 7,99 euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Cos’è il metodo Babbel?

L’offerta, a dire il vero, prevede diversi livelli di abbonamento. Il piano da 3 mesi parte da 15,99 euro al mese, mentre quello da 6 mesi scende a 11,99 euro grazie allo sconto del 25%. Il più conveniente resta il piano annuale che con uno sconto del 50% arriva a 7,99 euro al mese, per un totale di 95,88 euro all’anno. È disponibile anche una soluzione a vita per accesso illimitato senza abbonamento.

Babbel offre un’ampia scelta di lingue disponibili: inglese, spagnolo, francese, tedesco e molte altre, per un totale di 13 lingue supportate. Alla base del successo di Babbel c’è un metodo sviluppato da oltre 150 esperti in didattica. Le lezioni ruotano attorno al concetto della memorizzazione efficace e dell’uso pratico della lingua.

Il percorso di studio si basa su una combinazione di attività diverse, tra cui lezioni, podcast e giochi interattivi. Così la motivazione resta alta e l’apprendimento naturale. Babbel è perfetto per studenti, professionisti, viaggiatori o appassionati, che vogliono sfruttare la piattaforma per migliorare le proprie skill in contesti reali.

Al momento, si tratta di una delle promozioni più interessanti per imparare una nuova lingua: approfitta del 50% di sconto sull’abbonamento individuale 12 mesi Babbel. La promo è disponibile solo a tempo limitato.