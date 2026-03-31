 Babbel in offerta: il piano di abbonamento da 12 mesi è in sconto del 50%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Babbel in offerta: il piano di abbonamento da 12 mesi è in sconto del 50%

Babbel lancia sconto 50% sul piano annuale: 7,99 euro al mese per imparare 13 lingue con un metodo efficace e dai risultati rapidi.
Babbel in offerta: il piano di abbonamento da 12 mesi è in sconto del 50%
Professioni IT Competenze
Babbel lancia sconto 50% sul piano annuale: 7,99 euro al mese per imparare 13 lingue con un metodo efficace e dai risultati rapidi.

Nuova offertona Babbel per chi vuole imparare le lingue in modo immediato ed efficace: 50% di sconto sul piano da 12 mesi. Il prezzo crolla così a soli 7,99 euro al mese: ecco tutti i dettagli.

Scopri tutti i vantaggi di Babbel

Cos’è il metodo Babbel?

L’offerta, a dire il vero, prevede diversi livelli di abbonamento. Il piano da 3 mesi parte da 15,99 euro al mese, mentre quello da 6 mesi scende a 11,99 euro grazie allo sconto del 25%. Il più conveniente resta il piano annuale che con uno sconto del 50% arriva a 7,99  euro al mese, per un totale di 95,88 euro all’anno. È disponibile anche una soluzione a vita per accesso illimitato senza abbonamento.

Babbel offre un’ampia scelta di lingue disponibili: inglese, spagnolo, francese, tedesco e molte altre, per un totale di 13 lingue supportate. Alla base del successo di Babbel c’è un metodo sviluppato da oltre 150 esperti in didattica. Le lezioni ruotano attorno al concetto della memorizzazione efficace e dell’uso pratico della lingua.

Approfitta subito del 50% di sconto

Il percorso di studio si basa su una combinazione di attività diverse, tra cui lezioni, podcast e giochi interattivi. Così la motivazione resta alta e l’apprendimento naturale. Babbel è perfetto per studenti, professionisti, viaggiatori o appassionati, che vogliono sfruttare la piattaforma per migliorare le proprie skill in contesti reali.

Al momento, si tratta di una delle promozioni più interessanti per imparare una nuova lingua: approfitta del 50% di sconto sull’abbonamento individuale 12 mesi Babbel. La promo è disponibile solo a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Impara una nuova lingua al 50% di sconto con la promo Babbel

Impara una nuova lingua al 50% di sconto con la promo Babbel
Perché la trasformazione digitale non è una questione di tecnologia, ma di persone

Perché la trasformazione digitale non è una questione di tecnologia, ma di persone
Active Powered: diventa un professionista certificato di ActiveCampaign e marketing automation

Active Powered: diventa un professionista certificato di ActiveCampaign e marketing automation
Imparare il giapponese oggi: lingua, cultura e nuovi modelli di apprendimento online

Imparare il giapponese oggi: lingua, cultura e nuovi modelli di apprendimento online
Impara una nuova lingua al 50% di sconto con la promo Babbel

Impara una nuova lingua al 50% di sconto con la promo Babbel
Perché la trasformazione digitale non è una questione di tecnologia, ma di persone

Perché la trasformazione digitale non è una questione di tecnologia, ma di persone
Active Powered: diventa un professionista certificato di ActiveCampaign e marketing automation

Active Powered: diventa un professionista certificato di ActiveCampaign e marketing automation
Imparare il giapponese oggi: lingua, cultura e nuovi modelli di apprendimento online

Imparare il giapponese oggi: lingua, cultura e nuovi modelli di apprendimento online
Eleonora Busi
Pubblicato il
31 mar 2026
Link copiato negli appunti