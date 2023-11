Accesso illimitato a 41 lingue straniere con Mondly: 96% di sconto

Questo Black Friday, preparati a dare una svolta al tuo apprendimento delle lingue con un’offerta straordinaria da Mondly. L’app premiata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, con oltre 110 milioni di download, offre un’esclusiva promozione: il piano Premium a vita a soli 89,99 euro invece di 1999,99, uno sconto pari al 96%.

41 lingue straniere a portata di clic

Mondly non è solo un’app, ma un compagno di apprendimento che ha rivoluzionato il modo in cui le lingue vengono insegnate. Unisce esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per rendere l’esperienza di apprendimento coinvolgente e efficace.

Immergiti in un mondo di opportunità con Mondly: la combinazione tra solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia ti permetterà di parlare nuove lingue molto più velocemente e soprattutto senza stress. Per aiutarti a imparare meglio e affinare la tua pronuncia, Mondly collabora con madrelingua professionisti. Mette, inoltre, a disposizione un chatbot con riconoscimento vocale avanzato e lezioni in realtà aumentata.

Dal punto di vista delle tecniche di apprendimento, invece, con Mondly inizierai memorizzando le parole più usate, formando frasi e partecipando a conversazioni in pochi minuti. Sfrutterai, inoltre, i già collaudati intervalli di ripetizione di Mondly, che accelerano il processo di apprendimento. Avrai a disposizione 41 lingue tra cui scegliere: non solo potrai apprendere quelle che vorrai, ma sceglierne anche una come tua lingua madre.

Con 110 milioni di utenti in continua crescita, Mondly è la scelta preferita di moltissimi utenti a livello globale. Se ti interessa imparare nuove lingue velocemente, in modo divertente ma soprattutto senza stress, questa offerta Black Friday è imperdibile: ottieni uno sconto del 95% sul piano Premium a vita, che include accesso illimitato e senza ulteriori costi a tutte le risorse della piattaforma e i suoi futuri aggiornamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.