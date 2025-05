Accordo Apple con Alibaba sotto osservazione negli USA

Da circa tre mesi circolano indiscrezioni sull’arrivo di Apple Intelligence in Cina. L’azienda di Cupertino avrebbe avviato una collaborazione con Alibaba per aggiungere le funzionalità AI agli iPhone venduti nel secondo mercato più importante. L’accordo è tuttavia sotto osservazione da parte della Casa Bianca e del Congresso per diverse ragioni.

AI, censura e privacy

Apple deve rispettare le leggi cinesi per offrire i suoi servizi agli utenti. L’azienda deve usare server che si trovano in Cina e tecnologie AI delle aziende locali (ChatGPT è vietato). Essendo un mercato molto importante (il secondo dopo gli Stati Uniti) e considerata la concorrenza dei produttori cinesi, Apple è obbligata a seguire le regole, come già fatto per iCloud.

Secondo le fonti del New York Times, la Casa Bianca e il Congresso hanno chiesto informazioni sul possibile accordo con Alibaba. Funzionari del governo e politici hanno evidenziato i possibili rischi: miglioramento delle tecnologie AI dell’azienda cinese, censura e condivisione dei dati. Il governo cinese potrebbe imporre il blocco delle risposte su determinati argomenti e chiedere l’accesso ai dati degli utenti.

Una delle maggiori preoccupazioni riguarda l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale per scopi militari. In pratica, Apple potrebbe fornire aiuto ad un’azienda cinese e il governo potrebbe usare i modelli AI per applicazioni militari. Il rischio si estende anche a Baidu, Tencent e ByteDance.

L’amministrazione Trump potrebbe eventualmente vietare collaborazioni con le aziende cinesi. Per Apple sarebbe un colpo pesante, in quanto la sua quota di mercato diminuirebbe ulteriormente (oggi è del 20% circa). Alibaba offre gli iPhone attraverso la sua piattaforma di e-commerce. Un mancato accordo causerà probabilmente un crollo delle vendite.