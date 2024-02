Accordo Mistral AI-Microsoft nel mirino dell'UE per la concorrenza

La Commissione europea ha avviato un’analisi preliminare sulla collaborazione tra Microsoft e Mistral AI, la start-up francese rivale di OpenAI. L’obiettivo è verificare se la partnership rispetti le norme europee sulla concorrenza.

“La Commissione sta valutando gli accordi stipulati tra i principali attori digitali e i creatori e fornitori di AI generativa”, ha affermato Léa Zuber, portavoce della Commissione europea, citata da Politico. “Al momento, stiamo esaminando il contenuto degli accordi, ma potremmo avviare un’indagine formale se rilevassimo eventuali infrazioni alla legge sulla concorrenza”, ha aggiunto.

Mistral AI e Microsoft: una partnership strategica

Mistral AI è una start-up fondata da ex sviluppatori di Google e DeepMind, specializzata in LLM. Il suo ultimo modello, Mistral Large, è un degno antagonista di GPT-4. Microsoft ha investito 15 milioni di euro nella start-up e ha siglato un accordo che le consente di usare l’infrastruttura informatica Azure AI per allenare i suoi modelli. In cambio, i clienti di Azure AI possono accedere ai modelli AI di Mistral AI senza pagare ulteriori costi.

Microsoft sotto la lente dell’Unione Europea

La Commissione europea sta controllando in particolare se Microsoft rispetti le leggi europee sulla concorrenza, dato che il colosso americano ha già una quota rilevante del mercato globale dell’AI, soprattutto grazie ai suoi investimenti in OpenAI, la start-up che ha creato ChatGPT.

Tuttavia, secondo gli analisti, l’indagine potrebbe concludersi con un nulla di fatto. Infatti, l’investimento di Microsoft rappresenta meno dell’1% del totale, il che rende difficile dimostrare la sua influenza. Mistral AI ha recentemente raccolto 385 milioni di euro, portando il totale degli investimenti da maggio a 490 milioni di euro. A dicembre, la start-up era stata valutata 1,86 miliardi di euro.