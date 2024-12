Accordo OpenAI-Anduril per sistemi anti-droni

OpenAI e Anduril Industries hanno annunciato una partnership strategica per lo sviluppo di soluzioni AI che verranno utilizzate per missioni di sicurezza nazionale. I modelli di OpenAI verranno combinati con i sistemi di difesa e il software Lattice di Anduril per migliorare l’individuazione di UAS (Unmanned Aircraft System), come i droni.

OpenAI entra nel business militare

Fino al mese di gennaio, OpenAI vietava l’utilizzo della sua tecnologia per scopi militari. Dai termini di servizio sono state eliminate le parole “militare” e “guerra”. L’accordo sottoscritto con Anduril indica chiaramente un nuovo tipo di business che porterà ad un aumento dei profitti.

Anduril, co-fondata da Palmer Luckey nel 2017, vende sistemi autonomi per la difesa aerea, tra cui droni che possono intercettare e abbattere altri velivoli senza pilota. Lattice è la piattaforma software che consente il monitoraggio remoto. La tecnologia verrà ora migliorata con l’integrazione dei modelli AI sviluppati da OpenAI.

L’obiettivo è velocizzare la rilevazione di pericoli attraverso i CUAS (Counter Unmanned Aircraft System) degli Stati Uniti. Tra i clienti di Anduril c’è il Dipartimento della Difesa, quindi anche OpenAI entra ufficialmente nel business militare. Un portavoce ha tuttavia specificato che la partnership riguarda esclusivamente sistemi di difesa. I suoi modelli AI non verranno usati per sviluppare armi.

L’accordo ha inoltre un significato politico. Palmer Luckey è un supporter di Donald Trump e di Elon Musk. L’interesse per il settore militare da parte delle aziende che sviluppano modelli AI è testimoniato anche dal recente accordo tra Anthropic e Palantir Technologies.