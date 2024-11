Claude di Anthropic disponibile per le agenzie di difesa USA

La startup di intelligenza artificiale generativa Anthropic ha dichiarato oggi di essersi unita alla società di servizi di analisi dei big data Palantir Technologies e ad Amazon Web Services per fornire la sua famiglia di modelli Claude AI alle agenzie di intelligence e di difesa statunitensi.

L’annuncio fa eco a quello di Meta di qualche giorno fa. L’azienda di Mark Mark Zuckerberg, infatti ha reso disponibile Llama alle agenzie governative degli Stati Uniti per applicazioni militari.

Claude di Anthropic per le agenzie di intelligence e di difesa USA

L’azienda ha dichiarato che la partnership utilizzerà i prodotti di Palantir per supportare le operazioni governative attraverso l’elaborazione rapida di grandi quantità di dati, con l’obiettivo di produrre approfondimenti basati sui dati e identificare rapidamente modelli e tendenze. Inoltre, aiuterà a rivedere i documenti e a prepararsi per le operazioni in situazioni critiche e sensibili al tempo.

All’inizio di questo mese, il modello Claude dell’azienda è diventato accessibile attraverso la Palatir Artificial Intelligence Platform via AWS. Utilizzando l’AIP di Palantir, i clienti possono accedere a Claude attraverso SageMaker, un servizio completamente gestito da Amazon ospitato nell’infrastruttura sicura di Palantir. Secondo le società, Palantir e Amazon sono tra le poche aziende a ricevere l’accreditamento Impact Level 6 della Defense Systems Agency.

Il livello di impatto 6, o IL6, è riservato ai dati e ai sistemi informativi classificati di alto livello all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. È riservato ai sistemi che contengono dati critici per la sicurezza nazionale e riguarda materiali fino a un livello inferiore a “top secret”.

L’AI costituzionale di Anthropic

“La nostra partnership con Anthropic e AWS fornisce alle comunità della difesa e dell’intelligence degli Stati Uniti la catena di strumenti di cui hanno bisogno per sfruttare e distribuire modelli di IA in modo sicuro, portando la prossima generazione di vantaggi decisionali alle loro missioni più critiche“, ha dichiarato Shyam Sankar, Chief Technology Officer di Palantir.

Anthropic ha inoltre sottolineato che la partnership consentirà un’applicazione responsabile dell’intelligenza artificiale. L’azienda ha recentemente lanciato la versione più potente di Claude 3.5 Sonnet, che funziona al doppio della velocità di Claude 3 Opus, il suo modello più grande e che ora, tramite la funzione Computer Use, può persino controllare il computer, compiendo azioni umane, come spostare il mouse, cliccare

L’azienda del resto è famosa per la creazione di modelli AI progettati per produrre risultati meno dannosi utilizzando un concetto che l’azienda chiama “AI costituzionale“. Si tratta di un sistema di apprendimento per l’AI che conferisce al modello un insieme di valori da seguire. La visione di questo sistema costituzionale è quella di rendere i risultati generati meno tossici o suscettibili di diventare dannosi, facendo sì che un’altra AI supervisioni le sue risposte e riveda le proprie sulla base di tali valori.