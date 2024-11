Modelli AI Llama di Meta per uso militare negli Stati Uniti

I modelli Llama di Meta diventano sempre più popolari grazie alla loro natura open-source. Sono già utilizzati da un’ampia comunità di sviluppatori, ricercatori ed enti governativi in tutto il mondo. Oggi Meta ha annunciato che i suoi modelli di intelligenza artificiale Llama sono ora accessibili alle agenzie governative statunitensi, incluse quelle che operano nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.

Meta apre Llama all’uso militare negli USA

Per facilitare l’uso di Llama da parte del governo, Meta ha stretto accordi con diverse aziende tecnologiche. Amazon Web Services e Microsoft Azure forniranno il supporto necessario attraverso i loro servizi cloud sicuri, progettati per gestire dati sensibili. Inoltre, piattaforme come watsonx di IBM porteranno i modelli AI direttamente nei data center e nei cloud autogestiti delle agenzie di sicurezza nazionale. Tra le altre aziende coinvolte figurano grandi nomi come Palantir, Deloitte, Leidos e Lockheed Martin, che contribuiranno a rendere Llama disponibile in diversi settori governativi.

Meta ha sottolineato l’importanza dell’uso di modelli open-source come Llama per il futuro della sicurezza e dello sviluppo tecnologico negli Stati Uniti. Questi strumenti possono migliorare la pianificazione logistica, rafforzare le difese informatiche e aiutare a monitorare attività come il finanziamento del terrorismo.

In un contesto globale in cui paesi come la Cina stanno investendo pesantemente nel settore dell’intelligenza artificiale, Meta ritiene che l’approccio open-source offra agli Stati Uniti un vantaggio competitivo e favorisca la trasparenza e l’innovazione.

Verso uno standard globale

Secondo Meta, è probabile che i modelli di intelligenza artificiale open-source diventino lo standard globale. Il presidente degli affari globali di Meta, Nick Clegg, ha dichiarato che: “Man mano che i modelli open-source diventano più capaci e più ampiamente adottati, è probabile che emerga uno standard open-source globale per i modelli di AI, come è avvenuto per tecnologie come Linux e Android. Ciò avverrà indipendentemente dal fatto che gli Stati Uniti si impegnino o meno. Questo standard costituirà la base per lo sviluppo dell’IA in tutto il mondo e sarà integrato nella tecnologia, nelle infrastrutture, nella produzione, nella finanza globale e nel commercio elettronico“.