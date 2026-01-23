Accordo segreto tra Epic Games e Google

Nei prossimi giorni, il giudice James Donato deciderà se l’accordo sottoscritto tra Epic Games e Google risolve definitivamente lo scontro legale iniziato oltre cinque anni fa. Durante l’udienza di ieri sera nel tribunale di San Francisco, gli ex nemici hanno confermato l’avvio di una partnership che porterà benefici per entrambe le aziende. Non sono stati svelati tutti i dettagli, ma si parla di parecchi milioni di dollari.

800 milioni di dollari in sei anni

Epic Games ha denunciato Google ad agosto 2020. L’azienda di Mountain View ha rimosso Fortnite dal Play Store perché la software house aveva aggiunto un metodo di pagamento alternativo violando le condizioni contrattuali. Al termine dei processi, Epic Games ha ottenuto una vittoria quasi completa. Il giudice James Donato ha quindi ordinato a Google di apportare diverse modifiche al Play Store.

Dopo la sconfitta in appello, l’azienda di Mountain View aveva presentato ricorso alla Corte Suprema, ma all’inizio di novembre 2025 ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Epic Games che pone fine allo scontro legale (Fortnite è ritornato sul Play Store l’11 dicembre 2025). Il giudice James Donato deciderà la validità di questo accordo. In caso contrario, Google applicherà le nuove commissioni annunciate a dicembre 2025.

Durante l’udienza di ieri sera, testimoni, avvocati e dirigenti delle due aziende hanno elencato i vantaggi dell’accordo per cercare di convincere il giudice (che dovrà approvare i nuovi rimedi). È stato inoltre svelato un accordo segreto che riguarda Unreal Engine, Fornite e Android. I dettagli sono riservati, ma si parla dello sviluppo congiunto di un prodotto.

Epic Games acquisterà inoltre servizi Google per 800 milioni di dollari nei prossimi sei anni. Tim Sweeney (CEO di Epic Games) ha dichiarato che Epic Games Store non riceverà un trattamento di favore. Il giudice è tuttavia sembrato piuttosto scettico sull’accordo. La decisione finale non arriverà prima di marzo.