Account Google inattivi: eliminazione da dicembre

Google ha iniziato ad inviare un promemoria relativo alla gestione degli account inattivi. A partire da oggi viene implementata la nuova policy che prevede l’eliminazione degli account non utilizzati per almeno due anni. Come anticipato nel mese di maggio, tutti i contenuti verranno cancellati dal 1 dicembre 2023 con alcune eccezioni.

Attenzione alla scadenza

Nell’email inviata agli utenti viene sottolineato che Google vuole proteggere le informazioni private impedendo l’accesso non autorizzato all’account, anche se non vengono più utilizzati i servizi dell’azienda. L’obiettivo delle nuove regole è quindi garantire la sicurezza dei dati associati all’account. Per questo motivo, gli account inattivi da almeno due anni e i relativi contenuti verranno eliminati dal 1 dicembre 2023.

Per account inattivo si intende un account al quale non è stato effettuato l’accesso o non è stato usato per un periodo di due anni. Per mantenere attivo l’account è sufficiente effettuare l’accesso almeno una volta ogni due anni oppure eseguire una delle seguenti azioni:

Leggere o inviare un’email

Usare Google Drive

Guardare un video di YouTube

Condividere una foto

Scaricare un’app

Usare la Ricerca Google

Usare la funzionalità Accedi con Google per accedere a un’app o un servizio di terze parti

Esistono però alcune eccezioni. Un account non utilizzato per almeno due anni viene considerato ancora attivo se:

è stato utilizzato per acquistare un prodotto, un’app, un servizio o abbonamento Google attivo o in corso

contiene una carta regalo con un saldo in denaro

possiede un’applicazione o un gioco pubblicati a cui sono associati abbonamenti attivi in corso o transazioni finanziarie attive

gestisce un account attivo di un minorenne con Family Link

è stato utilizzato per acquistare un articolo digitale, ad esempio un libro o un film

Se l’account viene considerato inattivo, Google invierà diverse email di promemoria (anche all’email di recupero, se disponibile) prima di intraprendere qualsiasi azione o eliminare i contenuti dell’account. Queste email verranno inviate almeno 8 mesi prima. Dopo l’eliminazione dell’account non sarà più possibile riutilizzare il relativo indirizzo Gmail per creare un nuovo account.