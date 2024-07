Account Google: passkey per utenti ad alto rischio

Come anticipato all’inizio di maggio, Google ha aggiunto il supporto per le passkey al suo Advanced Protection Program (APP). Gli utenti ad alto rischio possono ora effettuare il login utilizzando l’autenticazione biometrica dello smartphone, invece di due chiavi di sicurezza hardware.

APP con passkey

Advanced Protection Program offre il massimo livello di sicurezza per l’account Google, in quanto garantisce una maggiore protezione contro gli attacchi informatici più comuni, tra cui phishing, smishing e spyware. Il programma è stato sviluppato principalmente per giornalisti, politici e difensori dei diritti umani, considerati utenti ad alto rischio in quanto spesso bersagli di governi autoritari.

Per partecipare al programma (gratuito), fin dal lancio avvenuto nel 2017 occorrono due chiavi hardware, una delle quali deve essere usata per il login insieme alla password. Le passkey rappresentano una soluzione più flessibile e offrono lo stesso livello di sicurezza.

Google ha pubblicato le istruzioni per partecipare al programma con una passkey. Innanzitutto è necessario verificare la compatibilità del dispositivo e del browser. Successivamente deve essere cliccato il pulsante Get started nella pagina del programma (in alto a destra). Verrà quindi avviata una procedura passo-passo, al termine della quale sarà possibile scegliere il login con passkey.

È consigliato aggiungere un’opzione di ripristino dell’account, ad esempio indirizzo email, numero di telefono, chiave hardware o un’altra passkey. Per l’accesso è possibile sfruttare l’impronta digitale o il riconoscimento facciale in abbinamento alla passkey.