 NordVPN inizia giugno in modo speciale: ecco la nuova offerta
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NordVPN inizia giugno in modo speciale: ecco la nuova offerta

I piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 77% e di quattro mesi extra di servizio in regalo.
NordVPN inizia giugno in modo speciale: ecco la nuova offerta
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I piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 77% e di quattro mesi extra di servizio in regalo.
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Il mese di giugno è iniziato nel migliore dei modi in casa NordVPN, così come per tutte quelle persone interessate alla sottoscrizione di un servizio di rete privata virtuale veloce e affidabile. Nell’ambito della nuova offerta, i piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 77%, oltre che di quattro mesi extra in regalo.

Il piano più economico, quello Base, parte da 2,88 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui appunto si aggiungono quattro mesi aggiuntivi di servizio 100% gratuiti. E se la VPN non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta NordVPN

nordvpn sconto 77 percento

Perché utilizzare una VPN quest’estate

A breve inizieranno i Mondiali di USA, Canada e Messico. Vero, la Nazionale italiana non si è qualificata nemmeno quest’anno, ma tanti appassionati sportivi non vorranno perdersi nemmeno una partita durante le prossime settimane, anche all’estero perché in vacanza o per motivi di lavoro. In questo scenario l’utilizzo di una VPN si rivela fondamentale, dal momento che è il servizio per antonomasia grazie al quale è possibile superare il blocco geografico che impedisce la visione dei propri contenuti streaming preferiti quando si è lontani dal proprio Paese di residenza.

Restando in tema di vacanza, tutti gli amanti dei viaggi che hanno a cuore la sicurezza e privacy online quando sono connessi alla rete Wi-Fi pubblica di aeroporti, hotel e ristoranti devono prendere in considerazione l’attivazione di una VPN, grazie alla quale possono connettersi a una rete aperta non protetta in modo sicuro, senza che i propri dati sensibili e la propria attività sul web finisca nelle mani di cybercriminali e utenti malintenzionati, con tutte ciò che ne consegue. Anche in questo caso, NordVPN rimane un punto di riferimento a livello globale.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
2 giu 2026
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