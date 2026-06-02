NordVPN inizia giugno in modo speciale: ecco la nuova offerta

Il mese di giugno è iniziato nel migliore dei modi in casa NordVPN, così come per tutte quelle persone interessate alla sottoscrizione di un servizio di rete privata virtuale veloce e affidabile. Nell’ambito della nuova offerta, i piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto massimo del 77%, oltre che di quattro mesi extra in regalo.

Il piano più economico, quello Base, parte da 2,88 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui appunto si aggiungono quattro mesi aggiuntivi di servizio 100% gratuiti. E se la VPN non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Perché utilizzare una VPN quest’estate

A breve inizieranno i Mondiali di USA, Canada e Messico. Vero, la Nazionale italiana non si è qualificata nemmeno quest’anno, ma tanti appassionati sportivi non vorranno perdersi nemmeno una partita durante le prossime settimane, anche all’estero perché in vacanza o per motivi di lavoro. In questo scenario l’utilizzo di una VPN si rivela fondamentale, dal momento che è il servizio per antonomasia grazie al quale è possibile superare il blocco geografico che impedisce la visione dei propri contenuti streaming preferiti quando si è lontani dal proprio Paese di residenza.

Restando in tema di vacanza, tutti gli amanti dei viaggi che hanno a cuore la sicurezza e privacy online quando sono connessi alla rete Wi-Fi pubblica di aeroporti, hotel e ristoranti devono prendere in considerazione l’attivazione di una VPN, grazie alla quale possono connettersi a una rete aperta non protetta in modo sicuro, senza che i propri dati sensibili e la propria attività sul web finisca nelle mani di cybercriminali e utenti malintenzionati, con tutte ciò che ne consegue. Anche in questo caso, NordVPN rimane un punto di riferimento a livello globale.