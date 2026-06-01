La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno

Per proteggere la propria navigazione e i propri dispositivi è spesso necessario sottoscrivere abbonamenti separati per VPN, antivirus e sistemi di blocco della pubblicità. L’offerta di TotalVPN, invece, adotta un approccio diverso proponendoti un pacchetto all-in-one che unisce queste tre funzioni fondamentali in un unico ecosistema integrato. Oggi il piano viene proposto a soli 19 euro totali per i primi 12 mesi con uno sconto promozionale dell’80%: il costo di ingresso è oggettivamente uno dei più bassi e aggressivi disponibili sul mercato.

Protagonista principale dell’offerta è naturalmente la VPN: essenziale per crittografare il traffico dati, mascherare il tuo indirizzo IP e proteggere la tua privacy specialmente quando ti trovi costretto a connetterti a reti WiFi pubbliche non sicure. Il bundle include due licenze aggiuntive fondamentali: TotalAdblock, che si occupa di filtrare e rimuovere automaticamente i tracker e i banner pubblicitari durante la navigazione, e TotalAV, un software antivirus progettato per scansionare il PC e bloccare minacce come malware e virus.

Lo sconto a 19 euro è valido soltanto per il primo anno di fatturazione: al termine dei 12 mesi, l’abbonamento prevede il rinnovo automatico al prezzo di listino di 99 euro l’anno, ma avrai comunque la possibilità di disdire prima del rinnovo senza incorrere in costi aggiuntivi.

Un pacchetto ideale per avere una soluzione semplice e centralizzata per risolvere le esigenze di privacy online, navigazione pulita e protezione antivirus di base. Tutto questo a soli 19 euro con garanzia di rimborso completo entro 30 giorni.