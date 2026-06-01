 La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno

Sicurezza all-in-one: perché l'offerta TotalVPN a 1,59 euro al mese è l'alternativa economica da considerare.
La suite TotalVPN con Adblock e Antivirus scende a 19 euro per il primo anno
Sicurezza VPN
Sicurezza all-in-one: perché l'offerta TotalVPN a 1,59 euro al mese è l'alternativa economica da considerare.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per proteggere la propria navigazione e i propri dispositivi è spesso necessario sottoscrivere abbonamenti separati per VPN, antivirus e sistemi di blocco della pubblicità. L’offerta di TotalVPN, invece, adotta un approccio diverso proponendoti un pacchetto all-in-one che unisce queste tre funzioni fondamentali in un unico ecosistema integrato. Oggi il piano viene proposto a soli 19 euro totali per i primi 12 mesi con uno sconto promozionale dell’80%: il costo di ingresso è oggettivamente uno dei più bassi e aggressivi disponibili sul mercato.

Attiva l’offerta

Protagonista principale dell’offerta è naturalmente la VPN: essenziale per crittografare il traffico dati, mascherare il tuo indirizzo IP e proteggere la tua privacy specialmente quando ti trovi costretto a connetterti a reti WiFi pubbliche non sicure. Il bundle include due licenze aggiuntive fondamentali: TotalAdblock, che si occupa di filtrare e rimuovere automaticamente i tracker e i banner pubblicitari durante la navigazione, e TotalAV, un software antivirus progettato per scansionare il PC e bloccare minacce come malware e virus.

Lo sconto a 19 euro è valido soltanto per il primo anno di fatturazione: al termine dei 12 mesi, l’abbonamento prevede il rinnovo automatico al prezzo di listino di 99 euro l’anno, ma avrai comunque la possibilità di disdire prima del rinnovo senza incorrere in costi aggiuntivi.

Un pacchetto ideale per avere una soluzione semplice e centralizzata per risolvere le esigenze di privacy online, navigazione pulita e protezione antivirus di base. Tutto questo a soli 19 euro con garanzia di rimborso completo entro 30 giorni.

Attiva l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026

Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026
Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare

Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare
Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)

Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)
VPN per una estate più sicura e libera: la nuova offerta di NordVPN

VPN per una estate più sicura e libera: la nuova offerta di NordVPN
Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026

Migliori VPN per vedere Sky Go all'estero del 2026
Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare

Cronologia Wifi: Come Controllare e Cancellare
Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)

Nuova VPN a giugno 2026? Ecco perché è il momento di scegliere Surfshark (-87%)
VPN per una estate più sicura e libera: la nuova offerta di NordVPN

VPN per una estate più sicura e libera: la nuova offerta di NordVPN
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
1 giu 2026
Link copiato negli appunti