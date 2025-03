Account Microsoft, arriva la nuova interfaccia di accesso

L’azienda di Redmond ha appena annunciato un restyling completo dell’esperienza di accesso per gli utenti con un Account Microsoft. E con oltre un miliardo di account attivi, era ora di dare una rinfrescata al processo di login.

Microsoft Account si rifà il look: più semplice, moderno e sicuro

Il nuovo design del sistema di accesso di Microsoft è basato su Fluent 2, il linguaggio visivo più recente dell’azienda. L’interfaccia è stata semplificata con meno elementi e informazioni per schermata. L’obiettivo? Ridurre lo sforzo mentale per l’utente per garantire un’esperienza più fluida e intuitiva.

Grazie a Fluent 2, la nuova interfaccia di login si adatta meglio a diverse dimensioni e forme di dispositivi, dai grandi monitor desktop e TV ai piccoli schermi degli smartphone. E non è tutto: finalmente arriva la tanto richiesta modalità scura, che si adatta automaticamente alle impostazioni di sistema.

L’obiettivo di Microsoft con questo restyling è creare un look “inconfondibilmente Microsoft” (risparmiamo le battute sulla mancanza di coerenza dell’interfaccia utente nei prodotti Microsoft…). Colori, branding, pulsanti, link e loghi saranno coerenti in tutta l’interfaccia, con uno sfondo che rimarrà lo stesso per ogni prodotto.

Quando sarà disponibile la nuova interfaccia per il login

La nuova esperienza di accesso è già disponibile su Xbox. Microsoft prevede di completare il rollout entro aprile 2025, partendo da app web e mobile. In seguito, arriverà anche nelle app Windows e altro ancora. Ma attenzione: il rollout è graduale, quindi qualcuno dovrà aspettare un po’ prima di vedere il nuovo design.

Per ora, la novità non riguarda gli account Microsoft Entra (account Microsoft aziendali e scolastici). Tuttavia, Microsoft ha in programma di ridisegnare anche l’esperienza di accesso per Entra in futuro.