ACEMAGIC AX15: offerta di Natale last minute

Pochi pezzi disponibili, ma consegna garantita entro domani per chi lo vuol mettere sotto l’albero: il notebook ACEMAGIC AX15 è in forte sconto su Amazon. La promozione disponibile in questo momento permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 311 euro, ma durerà poco.

Lo sconto di Amazon sul notebook ACEMAGIC AX15

Ecco le specifiche tecniche: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel N95, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per lo storage, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, altoparlante, porte USB 3.2 Type-A e USB-C, jack audio, lettore microSD e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Come già scritto, ACEMAGIC AX15 è ora in sconto a soli 311 euro invece di 379 euro come da listino. La riduzione è applicata in automatico, non servono coupon. L’occasione è ghiotta per chi cerca un portatile economico, per sé o da regalare a Natale, con caratteristiche adatte alla produttività di base, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Amazon si occupa direttamente della gestione della spedizione, potendo così garantire la consegna entro domani. Chi sceglie di ordinare subito il notebook lo riceverà a casa senza spese aggiuntive in meno di 24 ore, così da poterlo mettere sotto l’albero.

