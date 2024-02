ACEMAGIC TANK 03: un Mini PC unico con RTX 3060 (-40%)

Ti basta un click per attivare il coupon sconto -40% su ACEMAGIC TANK 03, un Mini PC progettato espressamente per il gaming, ma che grazie a caratteristiche da top di gamma può tornare utile anche per la produttività. A renderlo unico, oltre a un comparto hardware di livello assoluto, è il suo design. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Vediamo quali sono i suoi punti di forza.

Mini PC unico nel suo genere: ecco ACEMAGIC TANK 03

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i7-12700H affiancato dalla scheda video RTX 3060 con 12 GB di memoria dedicata e supporto al ray tracing, 16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB), SSD NVMe da 1 TB (espandibile fino a 4 TB), i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, porte USB Type-A e USB-C con Thunderbolt 4, lettore SD, uscite video HDMI e DisplayPort (è possibile collegare fino a quattro monitor con risoluzione massima 8K), jack audio e due slot Ethernet. Non mancano poi un sistema di illuminazione RGB e le tre modalità di funzionamento tra le quali scegliere per risparmio energetico, normale utilizzo quotidiano o performance elevate. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto del 40% proposto su Amazon, hai la possibilità di acquistare ACEMAGIC TANK 03 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 1.199 euro invece di 1.999 euro come da listino. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente in lingua italiana e un cavo HDMI.

Come già scritto, tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato (disponibile fino a esaurimento). Si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna garantita in un paio di giorni al massimo direttamente a casa.