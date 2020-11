Con il Black Friday ormai alle porta un’ondata di offerte sta travolgendo il catalogo di Amazon. Qui oggi segnaliamo quella disponibile in queste ore per ACEPC T11, un Mini PC adatto a gestire le operazioni di base della produttività così come la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali. Sono due le configurazioni disponibili: 4/64 GB al prezzo di 103,12 euro e 8/128 GB a 143,92 euro.

Mini PC, ACEPC T11: prezzo scontato per il Black Friday

La scheda delle specifiche tecniche vede la presenza di un processore Intel Atom x5-Z8350, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 2.0 e altrettante 3.0, slot per schede microSD, Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Tutto questo in dimensioni pari a 13x13x3 centimetri e con un peso che si attesta a soli 640 grammi.

Come scritto in apertura la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage è proposta al prezzo di 103,12 euro, mentre quella con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 143,92 euro. Non è che una delle tante offerte già presenti nel catalogo di Amazon per la settimana che porta al Black Friday