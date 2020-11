Bordi sottili a circondare il pannello IPS, risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e tecnologia Eye Care per proteggere gli occhi anche durante le sessioni di utilizzo più prolungate: è quanto offre il monitor ASUS VA27EHE da 27 pollici oggi in sconto su Amazon al prezzo di 119,99 euro in vista del Black Friday.

Monitor FHD da 27 pollici in sconto su Amazon

Tra le altre specifiche tecniche la frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz con sistema Adaptive Sync per eliminare il tracciamento, la retroilluminazione LED, il Flicker Free anti-sfarfallio e il Low Blue Light che riduce automaticamente il quantitativo di luce blu emessa. Sul retro trovano posto gli ingressi HDMI e D-sub per la connessione delle fonti video. Volendo è possibile montare lo schermo a parete grazie allo standard VESA.

Per gli amanti del gaming si segnala anche il supporto a GamePlus hotkey con funzioni di Crosshair, Timer, FPS counter e Display Alignment utili durante le partite. Tutto questo nel pannello minimalista ed elegante di ASUS VA27EHE proposto al prezzo di soli 119,99 euro. È solo una delle tante offerte che Amazon propone nella settimana che porta al Black Friday.