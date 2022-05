Acer aggiorna i notebook ConceptD 5 e 5 Pro

Acer ha rinnovato il catalogo dei notebook riservati ai creatori di contenuti con un importante aggiornamento hardware per i ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro. Oltre ai processori Intel di dodicesima generazione, il produttore taiwanese ha incluso configurazioni con schermo OLED. I due modelli arriveranno sul mercato italiano a partire dal mese di ottobre.

Acer ConceptD 5 e 5 Pro: specifiche e prezzi

I ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro sono esteticamente identici. L’unica differenza è nascosta all’interno del resistente telaio in metallo, ovvero la scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti per ConceptD 5 e NVIDIA RTX A5500 o RTX A3000 per ConceptD 5 Pro. Entrambi hanno uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione 3072×1600 pixel. È disponibile anche un pannello OLED con risoluzione di 3840×2400 pixel.

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel Core i7 di dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe NVMe fino a 2 TB in RAID 0. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 2.5GbE. Sono presenti anche porte USB Type-A e Type-C (Thunderbolt 4), uscita HDMI, card reader SD, jack audio, lettore di impronte digitali, webcam con Windows Hello e una batteria da 99,98 Wh che offre un’autonomia fino a 11 ore.

I notebook sono certificati NVIDIA Studio, quindi sono presenti ottimizzazioni software e driver NVIDIA che garantiscono maggiori prestazioni nelle applicazioni professionali. I prezzi delle configurazioni base sono 2.599 euro (ConceptD 5) e 2.799 euro (ConceptD 5 Pro). Su Amazon sono disponibili i modelli di precedente generazione, come il ConceptD 5 con processore Intel Core i7-11800H a 2.299 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.