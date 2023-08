Acer All-In-One: elegante e potente in SCONTO su Amazon

Se sei alla ricerca di un computer all-in-one elegante, potente e affidabile, non cercare oltre. L’Acer All-In-One con processore AMD Athlon 3050U è la soluzione perfetta per soddisfare le tue esigenze di produttività e intrattenimento. E ora, con uno sconto speciale del 12% su Amazon, è il momento ideale per mettere le mani su questa macchina di alta qualità a un prezzo ancora più conveniente di soli 499,00 euro.

Acer All-In-One: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di un processore AMD Athlon 3050U da 2,8 GHz a doppio core, questo computer offre una potenza di calcolo affidabile per qualsiasi compito, dal multitasking alla fruizione di contenuti multimediali. La RAM da 8 GB DDR4-3200 garantisce un’esperienza fluida e reattiva, mentre lo spazioso SSD PCIe NVMe da 256 GB offre spazio per archiviare tutti i tuoi file importanti e riduce i tempi di avvio.

La scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics garantisce immagini nitide e dettagliate su un monitor Full HD antiriflesso da 23,8 pollici con risoluzione 1920 x 1080. Che tu stia lavorando su progetti creativi o godendoti i tuoi contenuti preferiti, l’esperienza visiva sarà sempre eccezionale.

Uno dei vantaggi distintivi di questo pacchetto è l’ampia confezione inclusa. Oltre al computer, riceverai una tastiera e un mouse Acer con layout QWERTY cirillico, forniti con stikers adesivi per personalizzare l’esperienza secondo le tue preferenze. La webcam integrata nel pannello semplifica le videochiamate e le conferenze virtuali.

La configurazione iniziale non è un problema, poiché il prodotto viene fornito pronto all’uso con tutti i driver di sistema, aggiornamenti e utility preinstallate. L’assistenza tecnica è disponibile su richiesta, garantendo che tu possa iniziare immediatamente a utilizzare il computer senza intoppi.

Con un sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e una suite completa di Office Professional Plus 2021, avrai a disposizione tutti gli strumenti necessari per essere produttivo sin dall’inizio.

Inoltre, l’Acer All-In-One è supportato da una garanzia italiana di 24 mesi e un’assistenza tecnica sempre disponibile. Questo lo rende ideale per utilizzi domestici, gestionali, da ufficio o per studenti, offrendo prestazioni affidabili e supporto professionale.

Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale sull’Acer All-In-One AMD Athlon 3050U. Acquistalo oggi su Amazon e goditi la potenza, l’eleganza e l’affidabilità di questo straordinario computer all-in-one. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione, con questo prezzo speciale di soli 499,00 euro, sono limitate.

