Acer annuncia un Chromebook da 17 pollici

Insieme allo Swift X e ai due TravelMate P6, Acer ha svelato quattro nuovi Chromebook, tre dei quali integrano i processori Intel Core di undicesima generazione (per il quarto è stato scelto un SoC MediaTek). Il modello più interessante è il Chromebook 317, il primo al mondo con schermo da 17,3 pollici.

Acer Chromebook 317, Spin 713, 514 e 314

Il Chromebook 317 è chiaramente indicato per gli utenti che vogliono un ampio spazio di lavoro. Lo schermo da 17,3 pollici ha una risoluzione FHD e un trattamento antiriflesso. È possibile eventualmente scegliere un pannello touch. Chi vuole sfruttare la dimensione del display per le videochiamate di gruppo deve optare per il modello con webcam.

Chiaramente c'è spazio sufficiente per la tastiera full-size con tastierino numerico. Ai lati sono presenti i due altoparlanti. La dotazione hardware comprende un processore Intel Celeron, quattro porte USB (due Type-C) e una batteria che offre un'autonomia fino a 10 ore. Acer non ha svelato altre specifiche. Sarà in vendita da giugno a partire da 399 euro.

Il Chromebook Spin 713 è un convertibile con schermo touch da 13,5 pollici e processori Intel Core di undicesima generazione. Il modello base integra un Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Sono presenti tre porte USB (due Type-C), uscita HDMI, jack audio, connettività Wi-Fi 6 e lettore di impronte digitali (opzionale). Sarà in vendita da giugno a partire da 769 euro.

I Chromebook 514 e 314 hanno uno schermo da 14 pollici (touch opzionale), porta USB Type-C e connettività Wi-Fi 6. Cambiano però i processori: Intel Core (fino all'undicesima generazione) e MediaTek MT8183. Saranno in vendita da agosto. I prezzi base sono 549 e 329 euro.