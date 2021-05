Acer Swift X: Ryzen 5000 e GeForce RTX 30

Acer ha annunciato nuovi notebook per varie categorie di utenti, tra cui lo Swift X per creativi, content editor e streamer. Il produttore taiwanese ha inoltre presentato la serie TravelMate P6 con due modelli business. Arriveranno in Italia nel corso dei prossimi mesi.

Acer Swift X

Il nuovo Acer Swift X è un ultraportatile con telaio in metallo sottile (17,9 millimetri) e leggero (1,39 Kg). Lo schermo IPS da 14 pollici con risoluzione FHD supporta la gamma color sRGB 100% e la tecnologia BlueLightShield che riduce l'emissione della luce blu. La dotazione hardware comprende i processori AMD Ryzen 5000 Mobile (fino al Ryzen 7 5800U), fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Sono inoltre presenti la connettività Wi-Fi 6, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI, due porte USB Type-A e una porta USB Type-C. Acer promette un'autonomia fino a 17 ore. Sarà disponibile da luglio a partire da 999 euro.

Acer TravelMate P6 e Spin P6

I nuovi Acer TravelMate P6 e Spin P6 condividono le stesse specifiche, tra cui il telaio in lega di alluminio e magnesio. L'unica differenza è lo schermo touch dello Spin P6 che può essere ruotato fino a 360 gradi e sfruttato con la stilo in dotazione. Lo schermo IPS da 14 pollici con risoluzione FHD+ ha un angolo visivo di 170 gradi, ma è possibile ridurlo a 90 gradi con la funzionalità PrivacyPanel.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core di undicesima generazione (fino al Core i7 vPro), fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe fino a 1 TB, connettività Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet, NFC (opzionle) e 5G (opzionale), slot microSD, uscita HDMI, jack audio e tre porte USB (due Type-C e una Type-A). Saranno disponibili da novembre. I prezzi base sono 999 euro (P6) e 1.199 euro (Spin P6).