NVIDIA GeForce RTX 3050: GPU per gaming laptop

NVIDIA ha annunciato altre due GPU mobile della serie RTX 30. Le nuove GeForxe RTX 3050 e 3050 Ti sono i modelli che dovrebbero contribuire alle vendite dei gaming laptop, in quanto rappresentano l’offerta entry level del produttore californiano. La serie comprende anche le più potenti (e costose) GeForce RTX 3080, 3070 e 3060.

NVIDIA GeForce RTX 3050 e 3050 Ti

Le GeForce RTX 3050 e 3050 Ti verranno principalmente abbinate ai processori Intel Tiger Lake-H. Come le “sorelle maggiori” anche queste due GPU sono basate sull’architettura Ampere e integrano transistor a 8 nanometri. Le specifiche sono molti simili. Cambiano solo il numero di CUDA core e le frequenze di clock.

La GeForce RTX 3050 integra 2.048 CUDA core con frequenza comprese tra 1.057 e 1.740 MHz. La dotazione di memoria GDDR6 è 4 GB, mentre l’interfaccia è a 128 bit. La GeForce RTX 3050 Ti integra invece 2.560 CUDA Core funzionanti a 1.035-1.695 MHz. Entrambe hanno un TDP compreso tra 35 e 80 Watt.

Ovviamente sono supportate tutte le tecnologie della serie RTX 30, tra cui ray tracing in tempo reale, Resizable BAR, DLSS, G-SYNC, Reflex e Broadcast. NVIDIA afferma che si possono raggiungere i 60 fps a 1080p in Call of Duty: Black Ops Cold War, mentre in altri giochi si possono superare i 144 fps.

Le nuove GeForce RTX 3050 e 3050 Ti possono essere sfruttate anche per la creazione dei contenuti dai professionisti della grafica. I notebook equipaggiati con queste GPU avranno prezzi a partire da 799 dollari.