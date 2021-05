Dell Latitude 5521 e 5421 con Intel Tiger Lake-H

Insieme ai nuovi XPS 15 e 17, Dell ha annunciato anche due modelli esteticamente meno ricercati, ma altrettanto adatti all’utenza business. I Latitude 5521 e 5421 condividono molte specifiche, tra cui il supporto per le reti LTE. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo. Saranno disponibili nel corso dell’estate.

Dell Latitude 5521 e 5421: specifiche e prezzi

Per entrambi i notebook verranno offerte configurazioni con processori Intel Core di undicesima generazione basati sull’architettura Tiger Lake-H. Gli utenti potranno scegliere Core i5-11400H (sei core), Core i5-11500H vPro (sei core) e Core i7-11850H vPro (otto core). Per gli schermi da 14 pollici (Latitude 5421) e 15,6 pollici (Latitude 5521) sono stati utilizzati pannelli touch e non con risoluzione HD o FHD.

La dotazione hardware comprende inoltre RAM DDR4-3200 fino a 64 GB, SSD PCIe fino a 2 TB e, solo per Latitude 5521, hard disk fino a 2 TB e Intel Optane da 32 GB + memoria flash da 512 GB. In alternativa alla GPU integrata nei processori è disponibile la scheda video NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac/ax, Bluetooth 5.0/5.1/5.2 e LTE. Sono inoltre presenti diverse opzioni per sicurezza e porte: lettore di impronte digitali, lettore di smart card, chip NFC, webcam ad infrarossi, slot microSD e micro SIM, porta RJ-45, uscita HDMI 2.0, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4) e due porte USB 3.1 Gen 1 Type-A.

I due notebook arriveranno sul mercato in estate. Il prezzo della configurazione base è 1.449 dollari. Non sono noti disponibilità e prezzi per il mercato italiano.