Acer annuncia Swift Edge 16 e Predator Triton 16

Acer ha annunciato al Computex i nuovi notebook Swift Edge 16 e Predator Triton 16. Il primo modello è principalmente indicato per i creatori di contenuti, mentre il secondo appartiene alla nota serie per gamer. Il produttore taiwanese ha ovviamente scelto componenti hardware recenti, tra ci processori AMD Ryzen 7040 e Intel Core di 13esima generazione. Entrambi arriveranno in Europa nei prossimi mesi.

Acer Swift Edge 16: specifiche e prezzo

Il nuovo Acer Swift Edge 16 ha un telaio in lega di magnesio, un materiale resistente e leggero (il peso è solo 1,23 Kg). Lo schermo OLED da 16 pollici ha una risoluzione 3.2K (3200×200 pixel) e un refresh rate di 120 Hz. Il produttore offre configurazioni con processori AMD Ryzen 7040, fino a 32 GB GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche comunicate da Acer: connettività Wi-Fi 7, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, due porte USB Type-A, due porte USB Type-C, card reader microSD, uscita HDMI e tastiera full-size. Sarà disponibile dal mese di luglio. Il prezzo base è 1.199 euro.

Acer Predator Triton 16: specifiche e prezzo

Anche il nuovo Acer Predator Triton 16 ha uno schermo da 16 pollici, ma è IPS con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 240 Hz. Il produttore offre configurazioni con processori Intel di 13esima generazione (fino al Core i9), fino a 32 GB GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB in RAID 0 e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070.

Queste sono le altre specifiche comunicate da Acer: connettività Wi-Fi 6E, lettore di impronte digitali, due porte USB Type-A, una porta USB Type-C, card reader microSD, uscita HDMI e tastiera retroilluminata. Sarà disponibile dal mese di settembre. Il prezzo base è 2.299 euro.