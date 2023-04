Acer Aspire 1: il notebook ultraleggero a meno di 300 euro su Amazon

Se stai cercando un notebook affidabile, potente e conveniente, da portare facilmente in giro, non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile di Amazon: Acer Aspire 1 è disponibile a soli 299 euro invece di 349, con uno sconto del 14%. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo subito.

Acer Aspire 1: per il lavoro, lo studio e tutto quello che vuoi

Questo notebook è ideale per svolgere qualsiasi attività, grazie al suo processore Intel Celeron N4500, alla sua memoria RAM da 4 GB DDR4 espandibile fino a 8 GB e alla sua memoria eMMC da 128 GB. Il display da 15.6 pollici ha una risoluzione Full HD e una retroilluminazione LED, per garantirti una visione nitida e confortevole.

Il notebook è dotato di Windows 11 Home in S mode, il nuovo sistema operativo di Microsoft che ti offre un menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell’informazione. Inoltre, con la licenza di Microsoft 365 inclusa, potrai usufruire di tutti i programmi Office per un anno.

Il notebook ha anche una scheda grafica Intel UHD, una batteria che dura fino a 8 ore, una connettività wireless veloce e stabile, una porta HDMI, tre porte USB e una porta RJ-45. Il design è elegante e raffinato, con un colore argento, uno spessore di soli 19.9 mm e un peso davvero impercettibile.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta limitata: acquista il tuo Acer Aspire 1 su Amazon a soli 299 euro e risparmia subito 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.