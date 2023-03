Acer Aspire 3: CHE SCONTO di Amazon su questo notebook

Se sei alla ricerca di un nuovo notebook potente, affidabile e conveniente, non perdere questa offerta: Amazon ti permette di acquistare il laptop Acer Aspire 3 a soli 399 euro invece di 549. Si tratta di uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino e in più hai la spedizione Prime gratuita. Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per avere un notebook di qualità a un prezzo imbattibile.

Acer Aspire 3: un notebook di qualità ad un gran prezzo

Il notebook Acer Aspire 3 è dotato di un processore Intel Core i3 di 11a generazione che garantisce prestazioni elevate in ogni situazione. Ha un display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e una scheda grafica Intel UHD per una visione ottimale dei tuoi contenuti. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4 che puoi espandere fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per archiviare i tuoi file con velocità e sicurezza.

Il dispositivo ti arriverà a casa già aggiornato a Windows 11, il nuovo sistema operativo che ti offre nuove funzionalità e possibilità per comunicare, informarti e creare con il tuo PC portatile.

Inoltre, grazie al Wi-Fi 5 (802.11ac) sei sempre connesso dato che questa tecnologia di ultima generazione ti assicura una connessione wireless stabile e veloce. Per le videochiamate hai a disposizione una webcam HD con due microfoni integrati che catturano la tua voce in modo chiaro e naturale.

Con una ricca dotazione di porte, Acer Aspire 3 è un notebook elegante, veloce e leggero per la tua produttività, lo studio e l’intrattenimento dove vuoi. Oggi puoi averlo ad un gran prezzo: non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.